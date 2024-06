Poli­zei­in­spek­tio­nen Coburg und Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Lösch­ein­satz im Industriebetrieb

Kro­nach: Am Sonn­tag­nach­mit­tag gegen 16:54 Uhr muss­te die Feu­er­wehr zu einem Brand­mel­de­alarm in die Bam­ber­ger Stra­ße aus­rü­cken. Vor Ort wur­de von der Feu­er­wehr fest­ge­stellt, dass es aus einer ver­schließ­ba­ren Müll­ton­ne qualm­te. Die­se wur­de nach außen gebracht und abge­löscht. In der Ton­ne befan­den sich offen­sicht­lich ölver­schmutz­te Lap­pen, die sich ent­zün­det und den Qualm ver­ur­sacht hat­ten. Es kam weder zu einem Per­so­nen- noch zu einem Sachschaden.

Moun­tain­bike gestohlen

Mit­witz: In der Kro­nacher Stra­ße ist am Sonn­tag­nach­mit­tag gegen 15:30 Uhr ein grün­far­be­nes Moun­tain­bike der Mar­ke „Bulls“, Typ: Cop­per­head, im Wert von rund 2200,- Euro ent­wen­det wor­den. Das nahe­zu neu­wer­ti­ge Fahr­rad war vom Geschä­dig­ten unver­sperrt am Fahr­rad­ab­stell­platz eines dor­ti­gen Imbis­ses abge­stellt und von einem Unbe­kann­ten ent­wen­det wor­den. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.