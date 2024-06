Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Unter Dro­gen- und unter Alkoholeinfluss

Bam­berg. Am Mon­tag­mor­gen kurz vor 02.00 Uhr wur­de ein 55-jäh­ri­ger Auto­fah­rer in der Schild­stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Da er den Kon­sum von Mari­hua­na ein­räum­te, wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net. Ein 34-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer konn­te gegen 03.00 Uhr in der Pödel­dor­fer Stra­ße einen Alko­hol­wert von 0,82 Pro­mil­le vor­wei­sen, wes­halb er eben­falls sei­nen Pkw ste­hen­las­sen muss­te. Ein Fahr­ver­bot und Buß­geld sind die Folgen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Kör­per­ver­let­zun­gen

HALL­STADT. Am Sonn­tag­mor­gen wur­de eine ran­da­lie­ren­de Per­son an der Esso-Tank­stel­le gemel­det, die beim Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe nicht mehr vor Ort war. Der Mit­tei­ler äußer­te, dass dies in der Ver­gan­gen­heit schon öfter vor­kam, weil der Mann in die Tank­stel­le woll­te, obwohl die­se geschlos­sen hat­te. Im Rah­men der Nah­be­reichs­fahn­dung konn­te er im Kreu­zungs­be­reich auf­ge­fun­den wer­den. Ihm wur­de ein Platz­ver­weis für die Tank­stel­le aus­ge­spro­chen und auf­grund sei­nes aggres­si­ven Ver­hal­tens Gewahr­sam ange­droht. Der Mann woll­te weder einen Aus­weis her­aus­ge­ben, noch sei­ne Iden­ti­tät preis­ge­ben und flüch­te­te zu Fuß Rich­tung Hotel. Hier wur­de auf­grund sei­nes mas­si­ven Wider­stan­des und der Äuße­rung von Belei­di­gun­gen gegen­über den Poli­zei­be­am­ten der ange­droh­te Gewahr­sam durch­ge­führt. Der 37-Jäh­ri­ge sperr­te sich beim Ver­brin­gen in den Dienst-Pkw und auf der Dienst­stel­le in die Zel­le und ver­letz­te dabei einen Beam­ten. Eine Blut­ent­nah­me wur­de durch­ge­führt. Der Mann hat mit meh­re­ren Anzei­gen zu rechnen.

Sons­ti­ges

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Am Sonn­tag­abend fiel einer Poli­zei­strei­fe in der Zücks­hu­ter Stra­ße eine E‑S­coo­ter-Fah­re­rin auf, die ohne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le gab die 19-Jäh­ri­ge an, dass der Vor­be­sit­zer beim Ver­kauf mit­teil­te, dass kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen nötig wäre. Eine Wei­ter­fahrt wur­de unterbunden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Rück­sichts­los auf der Uni­stra­ße gerast und Pas­san­ten gefähr­det – Poli­zei sucht Zeugen

BAY­REUTH. In der frü­hen Sams­tag­nacht gegen 02:10 Uhr befuh­ren Zivil­fahn­der der Zen­tra­len Ein­satz­diens­te in Bay­reuth die Uni­ver­si­täts­stra­ße in stadt­ein­wär­ti­ger Rich­tung. Die Beam­ten waren mit hoher Geschwin­dig­keit zu einem aktu­el­len Ein­bruch unter­wegs. Obwohl die Zivil­fahn­der bereits schnell unter­wegs waren, wur­den sie von einem wei­ßen Toyo­ta Supra noch über­holt. Nach Ein­schät­zung der Beam­ten muss der Fah­rer eine Geschwin­dig­keit von mehr als 100 km/​h erreicht haben. Die deut­li­che Geschwin­dig­keits­über­schrei­tung war aber jedoch nicht die ein­zi­ge Ver­feh­lung des jun­gen Man­nes. Im Bereich der Kreu­zung Emil-War­burg-Weg / Uni­ver­si­täts­stra­ße kam es bei­na­he zu einem Zusam­men­stoß mit Fuß­gän­gern, die an die­ser Stel­le die Stra­ße über­que­ren woll­ten. Nur durch eine Voll­brem­sung konn­te der Toyo­ta-Fah­rer einen Unfall verhindern.

Auf­grund der gro­ßen Gefähr­dung der Fuß­gän­ger­grup­pe ent­schlos­sen sich die Beam­ten den 31 – jäh­ri­gen Fah­rer nach­zu­fah­ren und einer Kon­trol­le zu unter­zie­hen. Hier­bei stell­te sich her­aus, dass der Fah­rer leicht alko­ho­li­siert war. Ein vor Ort durch­ge­führ­ter Test ergab einen Wert von knapp 0,4 Pro­mil­le. Auf­grund der ris­kan­ten Fahr­wei­se wur­de nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft der Füh­rer­schein des jun­gen Man­nes sicher­ge­stellt. Gegen ihn wird jetzt wegen des Ver­dachts eines ver­bo­te­nen Kraft­fahr­zeug­ren­nens und wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs infol­ge von Alko­hol ermittelt.

Die Dienst­stel­le der ZED Bay­reuth bit­tet in die­sem Zusam­men­hang Zeu­gen, die die­sen Vor­fall beob­ach­tet haben und ins­be­son­de­re die gefähr­de­te Fuß­gän­ger­grup­pe sich für sach­dien­li­che Hin­wei­se unter 0921–5062062 werk­tags zu den übli­chen Büro­zei­ten bei der Poli­zei zu melden.

Alko­ho­li­sier­ten Pkw-Fah­rer ohne Füh­rer­schein aus dem Ver­kehr gezogen

BAY­REUTH. Am Sams­tag­mor­gen wur­de Pkw-Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei der Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass der Fah­rer bereits wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr sei­ne Fahr­erlaub­nis ver­lo­ren hat­te und wie­der betrun­ken war.

Beam­te der Poli­zei Bay­reuth-Stadt kon­trol­lier­ten am ver­gan­ge­nen Sams­tag gegen 05:30 Uhr einen Dacia mit Bay­reu­ther Zulas­sung in der Königs­al­lee. Bei dem 50-jäh­ri­gen Bay­reu­ther wur­de Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein Atem­al­ko­hol­test bestä­tig­te die Alko­ho­li­sie­rung des Fah­rers mit einem Wert von über 1,2 Pro­mil­le. Somit wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net. Die Sicher­stel­lung des Füh­rer­scheins, was ein sol­ches Fehl­ver­hal­ten zur Fol­ge hät­te, gestal­te­te sich schwie­rig. Dem Auto­fah­rer wur­de näm­lich bereits im März die­sen Jah­res die Fahr­erlaub­nis eben­falls wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr entzogen.

Pkw-Fah­rer steht unter Alko­hol- und Cannabiseinwirkung

BAY­REUTH. Bei einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le am Sonn­tag­mor­gen wur­de fest­ge­stellt, dass der Pkw-Fah­rer unter dem Ein­fluss von Can­na­bis und Alko­hol stand.

Am gest­ri­gen Sonn­tag gegen 06:45 Uhr befuhr ein Fiat mit Bay­reu­ther Zulas­sung die Hein­rich-Ficken­scher-Stra­ße und wur­de hier einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Eine Strei­fe der Poli­zei Bay­reuth-Stadt stell­te fest, dass der 20-jäh­ri­ge Fah­rer unter dem Ein­fluss von Alko­hol und Can­na­bis stand. Ein Test am Alko­ma­ten ergab ein Ergeb­nis von über 1,2 Pro­mil­le, wei­ter­hin lagen Anzei­chen für Can­na­bis­kon­sum vor. Nach einer Blut­ent­nah­me wur­de der Füh­rer­schein des jun­gen Man­nes sicher­ge­stellt. Das Gan­ze hat eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr mit Fahr­erlaub­nis­ent­zug zur Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Motor­rad­kon­trol­len in Aufseß

Auf­seß, Lkr. Bay­reuth. Am Sams­tag­nach­mit­tag führ­ten Poli­zei­be­am­te der Motor­rad­kon­troll­grup­pe des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken Motor­rad­kon­trol­len im Gemein­de­ge­biet Auf­seß durch. Hier­bei erhiel­ten sie Unter­stüt­zung vom Bür­ger­meis­ter der Gemein­de Auf­seß, Herrn Alex­an­der Schrüfer.

Im Zeit­raum von 13:00 – 17:00 Uhr kon­trol­lier­ten die spe­zi­ell aus­ge­bil­de­ten Poli­zei­be­am­ten der Motor­rad­kon­troll­grup­pe etwa 240 Motor­rad­fah­rer. Ein beson­de­res Augen­merk leg­ten die Spe­zia­lis­ten auf die Aus­stat­tung, ins­be­son­de­re auf die Aus­puff­an­la­gen, der Motor­rä­der. Auf­grund des Stra­ßen­net­zes sowie der male­ri­schen Umge­bung ist der Gemein­de­be­reich Auf­seß bei Motor­rad­fah­rern sehr beliebt. Die­se Beliebt­heit führt jedoch auch zu einem erhöh­ten Lärm­pe­gel in den Orts­durch­fahr­ten. Bür­ger­meis­ter Schrü­fer, wel­cher oft­mals von sei­nen Bür­gern die Beschwer­den über den erhöh­ten Lärm­aus­stoß ent­ge­gen­nimmt, betei­lig­te sich kom­mu­ni­ka­tiv an den Kontrollen.

Neben vie­len posi­ti­ven Dia­lo­gen mit den Motor­rad­fah­rern muss­ten in drei Fäl­len auch Ver­kehrs­or­dungs­wid­rig­keits­ver­fah­ren wegen Mani­pu­la­tio­nen an Aus­puffa­nal­gen ein­ge­lei­tet wer­den. Ein Buß­geld in Höhe von 90,– EUR sowie ein Ein­trag im Fahrt­eig­nungs­re­gis­ter sind die Fol­gen. Zudem stell­ten die Ord­nungs­hü­ter meh­re­re abge­fah­re­ne Rei­fen an Motor­rä­dern fest. Auch die­se Biker müs­sen mit einem Buß­geld­ver­fah­ren und Punk­te in Flens­burg rech­nen. Wei­te­re 50 Motor­rad­fah­rer ver­warn­ten die Poli­zis­ten wegen gering­fü­gi­ger Verkehrsverstöße.

Ins­ge­samt konn­ten die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten und Herr Schrü­fer an die­sem Kon­troll­tag ein posi­ti­ves Resü­mee zie­hen. Vie­le Motor­rad­fah­rer begrüß­ten die Kon­troll­ak­ti­on und zeig­ten ein deut­li­ches Ver­ständ­nis für die lärm­ge­plag­ten Bürger.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

2 Fäl­le von zer­sto­che­nen Reifen

Grä­fen­berg. Am Mon­tag­mor­gen teil­te ein Mann mit, dass in der Nacht von Sonn­tag, 23.30 Uhr bis Mon­tag, 04.15 Uhr alle vier Rei­fen sei­nes Audis in der Hop­fen­stra­ße zer­sto­chen wur­den. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 1.000 EUR. Da es sich um einen bis­lang unbe­kann­ten Täter han­delt, bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt um Hin­wei­se unter Tel: 09194 / 7388–0.

Göß­wein­stein. Ein wei­te­rer Fall von vier zer­sto­che­nen Rei­fen wur­de aus Göß­wein­stein gemel­det. Die­ser Hal­ter park­te sei­nen Ford am Sams­tag zwi­schen 22.00 Uhr bis Sonn­tag, 12.00 Uhr im Orts­teil Klein­ge­see in der Weiß­stra­ße. Ihm ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 500 EUR. Auch hier bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt um Hin­wei­se im genann­ten Tatzeitraum.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

WIE­SEN­T­HAU. Ein Ver­kehrs­un­fall ereig­ne­te sich am Sonn­tag in den frü­hen Abend­stun­den, als ein 61-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer von der Kreis­stra­ße 2 nach links abbie­gen woll­te und hier­bei einen 70-jäh­ri­gen, vor­fahrts­be­rech­ti­gen, Hare­ly-Fah­rer über­sah. Die Fahr­zeu­ge kol­li­dier­ten und der Motor­rad­fah­rer zog sich leich­te Ver­let­zun­gen zu. Wei­ter ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt ca. 6000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ohne Füh­rer­schein unterwegs

SEUBELSDORF/LICHTENFELS. Am Mon­tag gegen 01:30 Uhr muss­te sich ein Jeep-Fah­rer in der Wald­stra­ße einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen. Wäh­rend der Kon­trol­le gab der 17-Jäh­ri­ge an, kei­ner­lei Aus­weis­pa­pie­re und auch kei­nen Füh­rer­schein mit sich zu füh­ren. Auf Nach­fra­ge der Poli­zei­be­am­ten zu sei­nen Per­so­na­li­en gab die­ser die Daten sei­nes Bru­ders an. Bei einer anschlie­ßen­den Woh­nungs­nach­schau hän­dig­te der Beschul­dig­te zudem den Füh­rer­schein sei­nes Bru­ders aus und gab an, dass es sich um sei­nen Füh­rer­schein han­deln wür­de. Der Täu­schungs­ver­such konn­te schnell auf­ge­klärt wer­den. Der 17-Jäh­ri­ge ist nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis. Ihn erwar­ten nun Anzei­gen wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis, sowie Miss­brauch von Aus­weis­pa­pie­ren. Die Wei­ter­fahrt mit dem Jeep wur­de unter­bun­den und der Fahr­zeug­schlüs­sel sichergestellt.

Anzei­ge wegen Alko­hol am Steuer

SEUBELSDORF/LICHTENFELS. Sonn­tag­nacht um 23:10 Uhr kon­trol­lier­ten Poli­zei­be­am­te in der Bür­ger­meis­ter-Prell-Stra­ße einen 29-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer. Bei dem Atem-Alko­hol­test erreich­te der Mann einen Wert von 0,56 Pro­mil­le. Eine Ord­nungs­wid­rig­kei­ten-Anzei­ge nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ist die Folge.

Müll­ton­ne in Brand gesetzt

EBENSFELD/LANDKREIS LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag gegen 23:00 Uhr wur­de der Ein­satz­zen­tra­le der Brand einer Müll­ton­ne am Bahn­gleis in Ebens­feld in Fahrt­rich­tung Coburg gemel­det. Laut Zeu­gen­aus­sa­ge war­fen zwei unbe­kann­te männ­li­che Per­so­nen einen unbe­kann­ten Gegen­stand in den dor­ti­gen Müll­ei­mer. Der Inhalt brann­te leicht und konn­te von der Feu­er­wehr umge­hend gelöscht wer­den. Die bei­den Män­ner wer­den auf ca. 18 – 19 Jah­re geschätzt und sind zwi­schen 180 und 190 cm groß. Bei­de hat­ten hel­le Haut und dunk­le Haa­re. Einer der bei­den trug ein auf­fäl­li­ges Gelb/​Lila Bas­ket­ball-Tri­kot, ver­mut­lich der LA Lakers. Die Höhe des Sach­scha­dens muss noch geklärt wer­den. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die PI Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.