Poli­zei­in­spek­tio­nen Erlan­gen-Stadt und Höchstadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Mit Luft­druck­ge­wehr Schieß­übun­gen durchgeführt

Möh­ren­dorf – Am Abend des 22.06.2024 konn­te in Möh­ren­dorf ein Mann beob­ach­tet wer­den, der auf einem offe­nen und frei zugäng­li­chen Grund­stück auf Ziel­schei­ben schoss. Dar­auf­hin wur­de die Poli­zei ver­stän­digt. Nach dem Ein­tref­fen der Strei­fen erfolg­te die wider­stand­lo­se vor­läu­fi­ge Fest­nah­me des Schüt­zen. Bei ihm konn­te ein Luft­druck­ge­wehr auf­ge­fun­den wer­den. Die Per­son besaß zwar einen klei­nen Waf­fen­schein, die­ser berech­tigt jedoch nicht zur Schuss­ab­ga­be. Es wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren gegen ihn eröff­net. Es kam zu kei­ner Gefähr­dung umste­hen­der Personen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Am 22.06.2024, gegen 11.00 Uhr, woll­te eine 72jährige mit ihrem VW in Her­zo­gen­au­rach in die Tief­ga­ra­ge ihres Wohn­an­we­sens fah­ren. Sie hielt vor der Abfahrts­ram­pe an, um mit dem Schlüs­sel das elek­tri­sche Tor zu öff­nen. Da sie aber zu weit weg vom Schließ­me­cha­nis­mus stand, stieg sie aus. Hier­bei ver­gas sie, den Pkw gegen Weg­rol­len zu sichern und ihr Fahr­zeug roll­te eigen­stän­dig die Abfahrts­ram­pe hin­ab und stieß gegen das Ein­fahrts­tor. Die­ses wur­de stark beschä­digt und ließ sich nicht mehr öff­nen. Die Fah­re­rin ver­such­te noch, ihren Pkw anzu­hal­ten, stürz­te jedoch und zog sich eine Platz­wun­de und Schürf­wun­den an Kopf und Stirn sowie eine Gehirn­er­schüt­te­rung zu. Sie muss­te zur wei­te­ren Behand­lung in ein Kran­ken­haus nach Erlan­gen ver­bracht wer­den. Der Pkw konn­te wie­der her­auf­ge­fah­ren wer­den, war jedoch auf­grund defek­ter Len­kung nicht mehr fahr­be­reit. Der Scha­den am Fahr­zeug beläuft sich auf ca. 2.000 €, am Gara­gen­tor auf ca. 10.000 €.

Am 22.06.2024 park­te ein 20jähriger sei­ne Mer­ce­des A‑Klasse ord­nungs­ge­mäß am Park­platz des FC Her­zo­gen­au­rach in der Ans­ba­cher Stra­ße. Als er gegen 15.00 Uhr zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kam, stell­te er einen fri­schen Unfall­scha­den an der lin­ken hin­te­ren Sei­te fest. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfal­lört­lich­keit, ohne die Fest­stel­lung sei­ner Per­son, sei­nes Fahr­zeugs und der Art sei­ner Betei­li­gung zu ermög­li­chen. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 2.500 €. Zeu­gen des Unfalls mögen sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach (09132/7809–0) melden.

Am 23.06.2024, gegen 02.00 Uhr, konn­te ein 17jähriger in Wei­sen­dorf in der Mehr­zweck­hal­le bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei ange­hal­ten wer­den, da er zuvor auf der Her­ren­toi­let­te diver­se sinn­freie Wor­te mit roten und schwar­zen Filz­stif­ten groß­flä­chig an Wän­de und Spie­gel mal­te. Bei der Durch­su­chung sei­ner Tasche durch die Poli­zei­be­am­ten konn­ten die Tat­werk­zeu­ge auf­ge­fun­den wer­den. Die­se wur­den sicher­ge­stellt. Nach Ver­stän­di­gung sei­ner Mama wur­de der Jugend­li­che wie­der entlassen.

Am 23.06.2024, gegen 17.50 Uhr, bekam ein Eigen­tü­mer eines sich im Roh­bau befind­li­chen Gebäu­des in Aurach­tal von einem Nach­barn die Mit­tei­lung, dass sich zwei Jugend­li­che dar­in befin­den und ran­da­lie­ren sol­len. Vor Ort konn­ten vom Eigen­tü­mer und dem Nach­barn die bei­den Jugend­li­chen ange­trof­fen wer­den, wel­che flüch­te­ten. Es wur­de fest­ge­stellt, dass u.a. durch Bau­schaum Wän­de beschmutzt wur­den. In einem Fall wur­de zudem ver­sucht, den auf­ge­brach­ten Bau­schaum in Brand zu setz­ten. Dies miss­lang glück­li­cher­wei­se. Einer der Bei­den konn­te von der mitt­ler­wei­le ver­stän­dig­ten Poli­zei fest­ge­nom­men wer­den. Der ande­re Jugend­li­che konn­te ent­kom­men. Nach Been­di­gung der poli­zei­li­chen Maß­nah­men wur­de der 16jährige sei­ner Mut­ter über­ge­ben. Der ange­rich­te­te Scha­den beläuft sich auf ca. 500 €.

Am 23.06.2024, gegen 20.30 Uhr, teil­te ein auf­merk­sa­mer Bür­ger mit, dass in Her­zo­gen­au­rach im Bereich Gluckstraße/​Schumannstraße ein Alt­klei­der­con­tai­ner brennt. Auf­grund der ange­trof­fe­nen Situa­ti­on muss davon aus­ge­gan­gen wer­den, dass die­ser vor­sätz­lich in Brand gesetzt wur­de. Das Feu­er wur­de durch die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Her­zo­gen­au­rach gelöscht. Der Inhalt wur­de wei­test­ge­hend ver­nich­tet. Der Con­tai­ner selbst wur­de stark in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 3.000 €. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach (09132/7809–0) entgegen.