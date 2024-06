Die­ser Kurs des Lan­des­bun­des für Vogel- und Natur­schutz in Bay­ern e.V. (LBV) ist schwer­punkt­mä­ßig auf die Pfle­ge von Obst­bäu­men ausgerichtet.

Beim Som­mer­schnitt ent­fernt man soge­nann­te „Was­ser­rei­ser“, ein­jäh­ri­ge Aus­trie­be, die im Som­mer schnel­ler ver­hei­len kön­nen. Der Kurs ist geglie­dert in einen Theo­rie­teil und in einen Pra­xis­teil. Im Theo­rie­teil erhal­ten die Kurs­teil­neh­mer Infor­ma­tio­nen zu fol­gen­den The­men: Rich­ti­ges Werk­zeug, Wuchs­grö­ßen und Wuchs­ver­hal­ten der Obst­ge­höl­ze, Pflanz­schnitt, Erzie­hungs­schnitt, Erhal­tungs­schnitt, Ver­jün­gungs­schnitt bei stark ver­greis­ten Bäu­men, Aus­wir­kun­gen von Schnitt­maß­nah­men auf die Bäu­me. Die Teil­neh­mer haben dabei auch die Gele­gen­heit ein klei­nes, hand­li­ches Buch mit dem Titel „Obst­baum­schnitt in Bil­dern“ käuf­lich zu erwer­ben. Im Pra­xis­teil erhal­ten die Teil­neh­mer dann die Gele­gen­heit, an den vor­han­de­nen Obst­baum­be­stän­den am Lin­den­hof prak­ti­sche Schnitt­übun­gen unter fach­li­cher Anlei­tung durchzuführen.

Obst­baum – Schnitt­kurs II – Som­mer­schnitt (Kurs-Nr.: WS1024)

Frei­tag, 05. Juli 2024, 16.00 – 18.00 Uhr

Lei­tung: Micha­el Grill, Land­schafts­gärt­ner­meis­ter beim LBV, und Tho­mas Kapp­auf, Bil­dungs­re­fe­rent beim LBV

Ort: Umwelt­in­for­ma­ti­ons­zen­trum Lin­den­hof, Karo­li­nen­reu­ther Str. 58 95448 Bayreuth

Kos­ten: LBV-Mit­glie­der 12,- € | Nicht­mit­glie­der 15,- €,

Anmel­dung und Vor­kas­se: bis spä­tes­tens 28.06.2024 unter lindenhof@​lbv.​de oder Tel. 0921/7594227

Infor­ma­tio­nen zum Umwelt­in­for­ma­ti­ons­zen­trum Lin­den­hof unter https://​www​.lbv​.de/​u​m​w​e​l​t​b​i​l​d​u​n​g​/​u​m​w​e​l​t​s​t​a​t​i​o​n​e​n​/​b​a​y​r​e​u​th/