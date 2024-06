Aus der Geschich­te Kulm­bachs ist das Bier nicht weg­zu­den­ken und es lohnt sich, den Spu­ren des Kulm­ba­cher Brau­we­sens zu fol­gen. Die Lei­den­schaft für den Gers­ten­saft wird in der Bier­stadt Kulm­bach gelebt und pas­send dazu bie­tet die Tou­rist Infor­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach humor­vol­le Erleb­nis­füh­run­gen unter dem Mot­to „Hop­fen und Malz – Kulm­bach erhalt‘s“ an. Vom Bier­brau­er­ge­sel­len „Schorsch“ erfah­ren die Gäs­te viel über die „gehopf­ten Genüs­se“ und die tra­di­ti­ons­rei­che Geschich­te des Kulm­ba­cher Bie­res, das nach­weis­lich seit dem 14. Jahr­hun­dert vor Ort her­ge­stellt wird. Hei­te­re Erleb­nis­se, lus­ti­ge Trink­sprü­che und der Genuss von ech­tem Kulm­ba­cher Bier­brand (einen Pro­be­schluck gibt es unter­wegs) machen die­sen Stadt­rund­gang zu einem beson­de­ren Erleb­nis. Die Kulm­ba­cher Bier­füh­rung endet mit einer gemüt­li­chen Ein­kehr in einer Kulm­ba­cher Traditionsgastwirtschaft.

Ter­mi­ne:

Frei­tag, 28. Juni 2024 oder

Frei­tag, 27. Sep­tem­ber 2024.

Ach­tung – die Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt!

Treff­punkt:

17 Uhr am Holz­markt Kulm­bach (Zins­fel­der Brunnen)

Dau­er:

ca. 90 Minu­ten und anschlie­ßend gemüt­li­cher Aus­klang in einer Gaststätte

Prei­se:

8 Euro pro Erwach­se­ner, 7 Euro für Kinder/​Jugendliche bis 18 Jahre.

Ach­tung: Kei­ne Alko­hol­ab­ga­be an Kinder/​Jugendliche!

Tele­fo­ni­sche Voranmeldung:

Tou­rist Infor­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach, Buch­bin­der­gas­se 5, 95326 Kulmbach,

Tel.: 09221 / 9588–0.