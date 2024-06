Der Kulm­ba­cher Wochen­markt bekommt am Mitt­woch, 26. Juni 2024, „beson­de­re Ver­stär­kung“ am Markt­platz. Ein Schü­ler­team des Kulm­ba­cher Mark­graf-Georg-Fried­rich-Gym­na­si­ums wird an die­sem Tag von 8 bis 12 Uhr eine Akti­on unter dem Mot­to „Nach­hal­ti­ge Ernäh­rung“ prä­sen­tie­ren. Am Stand der MGF-Schü­le­rin­nen und ‑Schü­ler kön­nen Inter­es­sier­te eine Tüte mit spe­zi­ell zusam­men­ge­stell­ten, vega­nen Lebens­mit­teln zum Kochen nach­hal­ti­ger Spei­sen – wie eine vega­ne Bolo­gne­se­so­ße oder eine vega­ne Car­bo­n­a­ra­so­ße – kau­fen. Dar­über hin­aus wer­den die belieb­ten Händ­le­rin­nen und Händ­ler des Wochen­mark­tes eine gro­ße Viel­falt an Obst, Gemü­se, Fleisch‑, Fisch- und Back­wa­ren, Honig und Eiern aus der Regi­on sowie Gar­ten- und Nutz­pflan­zen anbie­ten. Der Kulm­ba­cher Wochen­markt fin­det regel­mä­ßig mitt­wochs und sams­tags von 7 bis 12 Uhr auf dem Markt­platz statt.