Die Lidl Ver­triebs GmbH & Co. KG in Eggols­heim spen­det 4.500 Euro an die Kin­der­krebs­hil­fe der AMAL Stif­tung Hof und an das Pro­jekt FreD (Früh­in­ter­ven­ti­on bei erst auf­fäl­li­gen Dro­gen­kon­su­men­ten) der Dia­ko­nie NAH e.V. in Lauf a.d. Peg­nitz. Das Geld stammt aus der Ver­an­stal­tung von Floh­märk­ten auf den Fili­al­park­plät­zen von Lidl. Kürz­lich haben Per­so­nal­lei­ter Franz Köh­ler und Ver­trau­ens­per­son Nor­bert Bock der Lidl Ver­triebs GmbH & Co. KG in Eggols­heim einen Scheck in Höhe von jeweils 2.250 Euro an Ursu­la Schnei­der, Geschäfts­füh­re­rin der AMAL-Stif­tung, sowie an Dr. Elke Kauf­mann, Vor­stän­din der Dia­ko­nie, über­ge­ben. „Als Lidl Ver­triebs GmbH & Co. KG in Eggols­heim enga­gie­ren wir uns seit vie­len Jah­ren für sozia­le Ein­rich­tun­gen in der Regi­on. Dabei legen wir beson­de­ren Wert auf die För­de­rung jun­ger Men­schen und sind daher stolz dar­auf, die wert­vol­le Arbeit der AMAL-Stif­tung und des Dia­ko­nie-Pro­jekts FreD unter­stüt­zen zu kön­nen“, sagt Nor­bert Bock, Ver­trau­ens­per­son der Lidl Ver­triebs GmbH & Co. KG in Eggolsheim.