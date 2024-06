Sanie­rung und PV-Instal­la­ti­on bis Okto­ber abgeschlossen

Die Solar­of­fen­si­ve des Land­krei­ses Bay­reuth nimmt wei­ter Fahrt auf. Nach der Inbe­trieb­nah­me der PV-Anla­ge am Kreis­bau­hof Wei­den­berg ist nun das 3.700 Qua­drat­me­ter gro­ße Dach des Bay­reu­ther Land­rats­amts an der Rei­he. Momen­tan wer­den nicht nur die durch Loch­fraß ent­stan­de­nen Schad­stel­len saniert, son­dern es wird auch eine groß­flä­chi­ge PV-Anla­ge instal­liert, die eine Leis­tung von zir­ka 395 Kilo­watt-Peak (kWp) auf­weist und Strom in einen haus­ei­ge­nen Spei­cher mit einer Kapa­zi­tät von 94 Kilo­watt-Stun­den (kWh) speist.

Bis spä­tes­tens Okto­ber soll die gesam­te Maß­nah­me vor­aus­sicht­lich fer­tig­ge­stellt sein.

Die Kos­ten belau­fen sich auf rund 3,5 Mil­lio­nen Euro, wobei die Sanie­rung als Ein­zel­maß­nah­me geför­dert wird. Der Land­kreis erhält hier vom Frei­staat Bay­ern einen Zuschuss von maxi­mal 15 Pro­zent der gesam­ten Bau­sum­me inklu­si­ve Planungskosten.

Nicht för­der­fä­hig ist die Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge, die Kos­ten von knapp 900.000 Euro verursacht.

Land­rat Flo­ri­an Wie­demann und Dani­el Frieß, Lei­ten­der Ver­wal­tungs­di­rek­tor und Stell­ver­tre­ter des Land­rats im Amt, mach­ten sich auf dem Dach des Land­rats­amts selbst ein Bild vom Fort­schritt der Arbei­ten. Land­rat Wiedemann:

„Wir set­zen hier von behörd­li­cher Sei­te ein kla­res Zei­chen, dass wir es mit der Ener­gie­wen­de ernst mei­nen. Auf­grund der Spei­cher­lö­sung haben wir im Amt künf­tig einen öko­no­misch und öko­lo­gisch ein­wand­frei­en Kreis­lauf, auf den wir stolz sein können.“

Nun sei es wich­tig und kon­se­quent, PV-Anla­gen auf wei­te­ren Lie­gen­schaf­ten des Land­krei­ses Bay­reuth zu instal­lie­ren. Hier ist bei­spiels­wei­se der Kreis­bau­hof Holl­feld oder auch die Jugend­stät­te Hai­den­a­ab zu nennen.