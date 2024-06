Jung, äußerst talen­tiert und das Dom­rei­ter-Gen im Blut: Der 19-jäh­ri­ge Koray Kai­ser wech­selt vom ober­frän­ki­schen Liga­kon­kur­ren­ten SpVgg Bay­reuth zu sei­nem Aus­bil­dungs­ver­ein zurück und passt somit ganz ins Kon­zept des FC Ein­tracht Bam­berg. Der Mit­tel­feld­spie­ler kam in sei­ner ers­ten Her­ren­sai­son zuletzt auf 5 Regio­nal­li­ga-Kurz­ein­sät­ze im Tri­kot der „Old­stodd“. Außer­dem lief er sechs­mal bei der SpVgg Bay­reuth II in der Lan­des­li­ga auf. Koray Kai­ser war beim FCE in der U17 aktiv, wech­sel­te dann zu den Würz­bur­ger Kickers – und ging ab der U19 für die SpVgg Bay­reuth auf Tore­jagd. Bei den Dom­rei­tern will das Nach­wuchs­ta­lent jetzt den nächs­ten Schritt gehen. „Ich bin sehr glück­lich und dank­bar dar­über, die Chan­ce bekom­men zu haben, wie­der in der Hei­mat spie­len zu dür­fen. Ich freue mich sehr auf die bevor­ste­hen­den Auf­ga­ben, mein Kön­nen unter Beweis zu stel­len, mich wei­ter­zu­ent­wi­ckeln und Erfol­ge mit der Mann­schaft zu fei­ern“, kom­men­tiert der Bam­ber­ger sei­nen Wech­sel zum FC Ein­tracht. Auch für Chef­trai­ner Jan Gern­lein steht die Wei­ter­ent­wick­lung im Vor­der­grund: „Wir woll­ten unse­ren Kader auch in der Brei­te mit jun­gen und hung­ri­gen Spie­lern ver­bes­sern. Koray hat dazu in unse­rem Nach­wuchs gespielt und kommt von hier. Er kennt die Stadt, den Ver­ein und vie­le Spie­ler. Jetzt schau­en wir, dass wir in der gemein­sa­men Arbeit einen Regio­nal­li­ga­spie­ler aus ihm machen.“ Für FCE-Sport­chef Ste­fan Mohr ist die Ver­pflich­tung von Koray Kai­ser ein kla­res Signal nach außen, „dass die Dom­rei­ter ihren Weg mit Talen­ten aus der Regi­on kon­ti­nu­ier­lich wei­ter­ver­fol­gen.“ Koray Kai­ser rei­he sich ein in die Rie­ge von Spie­lern wie Phil­ipp Hack, Fabio Reck oder Luca Auer, die man von extern geholt und wei­ter­ent­wi­ckelt habe.