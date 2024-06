Der nächs­ter Aus­flug vom JUZ Bur­ge­brach führ­te nach einer ein­stün­di­gen Fahrt in die schö­ne Frän­ki­sche Schweiz. 8 Kids im Alter von 11–13 Jah­ren sowie ein Betreu­er stell­ten sich zunächst den Her­aus­for­de­run­gen im Klet­ter­wald Pot­ten­stein. In bis zu 20 Meter Höhe ging es über ver­schie­de­ne Klet­ter­hin­der­nis­se und Seil­bah­nen in den abwechs­lungs­rei­chen Par­cours. Nach dem Klet­tern folg­te eine kur­ze Fahrt zum Erleb­nis­fel­sen Pot­ten­stein. Dort ange­kom­men konn­ten ging es mit ver­schie­de­nen Som­mer­ro­del­bah­nen den Berg hin­ab. Nach etli­chen Abfahr­ten folg­te schließ­lich unse­re Heim­fahrt nach Bur­ge­brach. Alle Infos zu wei­te­ren Aus­flü­gen fin­det ihr regel­mä­ßig auf unse­rer Web­site: https://​www​.juz​-bur​ge​brach​.de/.

