Für man­chen Besu­cher der Begeg­nungs­stät­te Insel in der Bam­ber­ger Stra­ße zählt das jähr­lich durch­ge­führ­te Som­mer­fest zu einem der High­lights, die er im Lauf eines Jah­res erlebt. Drau­ßen in der Schre­ber­gar­ten­an­la­ge „Weber­lau­ben“ mit ande­ren Men­schen zusam­men­sit­zen, gemein­sam fei­ern und sich freu­en kann die Lebens­ge­stal­tung von Men­schen mit see­li­schen Stö­run­gen posi­tiv beein­flus­sen und dem Rück­zug ent­ge­gen­wir­ken. Kürz­lich hat­te der SkF wie­der ein­ge­la­den. Rund 60 Per­so­nen fühl­ten sich davon ange­spro­chen. „Unser Ziel ist es, dass die Men­schen mit­ein­an­der in Kon­takt kom­men“, mach­te Irm­gard Pees, die Ver­ant­wort­li­che für die Insel und den Sozi­al­psych­ia­tri­schen Dienst, deut­lich. Sie freu­te sich, dass nicht nur die Besu­cher der Begeg­nungs­stät­te son­dern auch vie­le, die zur Bera­tung kom­men, an dem Fest teil­nah­men. Auch Ange­hö­ri­ge und Kin­der von Betrof­fe­nen waren dabei. Aus Anlass des zehn­jäh­ri­gen Stand­ort­ju­bi­lä­ums der Begeg­nungs­stät­te war der Zau­be­rer Mano­lo als beson­de­rer Gast ein­ge­la­den wor­den. Mit sei­nen Tricks und Täu­schun­gen erziel­te er gro­ße Auf­merk­sam­keit und Ver­blüf­fung, auch bei den betei­lig­ten Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern wie etwa Chris­tia­ne Tefett-Wink­ler. Besu­che­rin­nen und Besu­cher, Mit­ar­bei­ter und Ehren­amt­li­che hat­ten wie­der für ein gro­ßes Buf­fet­an­ge­bot gesorgt. Und auch die Musik kam nicht zu kurz. Mit Stü­cken aus den 70er Jah­ren ver­setz­te Frau Sig­rid Lukas auf ihrem Akkor­de­on die Besu­cher in eine beschwing­te Stim­mung. Zur Finan­zie­rung des Fes­tes hat­te, neben der Spar­kas­se Forch­heim, die VR Bank bei­getra­gen. Ein Scheck wur­de an die Ver­an­stal­ter des Som­mer­fes­tes übergeben.