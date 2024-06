Am Don­ners­tag, 20. Juni 2024 ist laut der Umwelt­or­ga­ni­sa­ti­on WWF – World Wild­life Fund – der soge­nann­te Welt­erschöp­fungs­tag. Das bedeu­tet, dass die Mensch­heit bis zu die­sem Datum so vie­le natür­li­che Res­sour­cen ver­braucht hat, wie die Erde jähr­lich nach­lie­fern kann. Ab die­sem Tag lebt die Mensch­heit also auf Kos­ten der Natur­re­ser­ven der Erde und der nach­fol­gen­den Gene­ra­tio­nen. Im Jahr 2000, vor 24 Jah­ren, lag der Welt­erschöp­fungs­tag noch am 1. Novem­ber. Das bedeu­tet, dass die Belas­tung des Pla­ne­ten durch die Mensch­heit in der jüngs­ten Ver­gan­gen­heit dra­ma­tisch zuge­nom­men hat. Der angeb­li­che Umwelt­mus­ter­staat Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land hat­te sei­ne natür­li­chen Res­sour­cen schon am 4. Mai 2024 ver­braucht und lebt seit­dem auf Kos­ten sei­ner Kin­der und Enkel. „Wür­de die gesam­te Mensch­heit den Glo­bus so belas­ten wie Deutsch­land, bräuch­ten wir drei Erden,“ so die Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de der Hofer grü­nen Kreis­tags­frak­ti­on, Mir­jam Küh­ne aus Reg­nitz­losau. Dass der Welt­erschöp­fungs­tag ins­ge­samt heu­er „erst“ am 20. Juni liegt, ist zyni­scher­wei­se der Armut der Men­schen in den Ent­wick­lungs­län­dern, zum Bei­spiel in Afri­ka, zu ver­dan­ken, die die Erde wesent­lich weni­ger belas­ten und wesent­lich weni­ger kon­su­mie­ren. Der Appell der Kreis­tags­frak­ti­on der Hofer Bünd­nis­grü­nen rich­tet sich also haupt­säch­lich an die Men­schen in den rei­chen Staa­ten des indus­tri­el­len Westens.

Als nach­den­kens­wer­te Bei­spie­le sei­en aus der gro­ßen Brei­te nur weni­ge genannt:

Der Ener­gie­ver­brauch in Deutsch­land ist nach wie vor haupt­säch­lich von umwelt­schäd­li­chen fos­si­len Ener­gien geprägt. Bei der Hei­zung der Gebäu­de und im Auto- und Flug­ver­kehr sind Koh­le, Öl und Gas die wesent­li­chen Ener­gie­trä­ger. Hier sind alle Ver­ant­wort­li­chen in Indus­trie, Ver­wal­tung und Poli­tik zu höchs­ten Anstren­gun­gen gefor­dert. Völ­lig unver­ständ­lich ist, dass Deutsch­land als ein­zi­ges Land wei­ter­hin kein all­ge­mei­nes Tem­po­li­mit erlas­sen hat. Mit einer Beschrän­kung der Geschwin­dig­keit auf Auto­bah­nen, wie in allen ande­ren euro­päi­schen Län­dern üblich, könn­ten laut Bun­des­um­welt­amt bis zu zwölf Mil­lio­nen Ton­nen CO2 jähr­lich ein­ge­spart werden.

Deutsch­land hat jüngs­ten Unter­su­chun­gen zu Fol­ge den höchs­ten Ver­brauch an Ver­pa­ckungs­müll in der Euro­päi­schen Uni­on. 220 Kilo­gramm Ver­pa­ckun­gen ver­braucht jeder Deut­sche jähr­lich. Ein Groß­teil davon wird nicht wie­der­ver­wen­det, son­dern lan­det in Müll­ver­bren­nungs­an­la­gen oder in der Umwelt. Fol­gen sind die Plas­tik­in­seln in den Welt­mee­ren, die Kunst­stoff­blo­cka­den in Wal- und See­vö­gel­mä­gen, und das glo­bal ver­teil­te Mikro­plas­tik, das letzt­end­lich auch in den Kör­pern der Men­schen landet.

Der Bestand an Insek­ten ist in den letz­ten 25 Jah­ren nach wis­sen­schaft­li­chen Unter­su­chun­gen um 70 bis 80 Pro­zent zurück­ge­gan­gen. Insek­ten bil­den ein ganz zen­tra­les Glied in der öko­lo­gi­schen Ket­te des Lebens. Sie haben Schlüs­sel­funk­tio­nen bei der Befruch­tung der Pflan­zen und sind die Haupt­nah­rungs­quel­le unzäh­li­ger ande­rer Tier­ar­ten. Der Ver­lust der Arten ist erschre­ckend: Über die Hälf­te aller Insek­ten ste­hen in den Roten Lis­ten der vom Aus­ster­ben bedroh­ten Arten. Die Bio­di­ver­si­tät ist damit aufs Äußers­te bedroht.

Der Flä­chen­ver­brauch in Deutsch­land ist nach wie vor extrem hoch. In Bay­ern wer­den täg­lich über elf Hekt­ar Land ver­braucht, das ent­spricht der Flä­che von etwa 25 Fuß­ball­plät­zen. Die stän­di­ge Aus­wei­sung neu­er Gewer­be­flä­chen sowie der unab­läs­si­ge Bau von Orts­um­fah­run­gen am Ran­de der Städ­te und Gemein­den – wie jetzt in Ober­kot­z­au – nimmt der Land­wirt­schaft ihre Exis­tenz­grund­la­ge und der Natur ihren Lebens­raum. So soll­ten die Aus­wei­sung die­ser neu­er Sied­lungs- und Gewer­be­ge­bie­te einer stren­gen Über­prü­fung auf ihrer Not­wen­dig­keit unter­lie­gen. Park­flä­chen müs­sen auf ein Mini­mum redu­ziert und nicht mehr eben­erdig geneh­migt wer­den, bestehen­de Flä­chen soll­ten mit Foto­vol­ta­ik­an­la­gen über­dacht werden.

Die Frak­ti­on, bestehend aus Mir­jam Küh­ne aus Reg­nitz­losau, Bir­gitt Lucas aus Nai­la, Klaus Schaum­berg aus Sel­bitz, Tho­mas Fried­rich aus Helm­b­rechts und Nan­ne Wienands aus Schwarzenbach/​Saale bit­tet die gesam­te Bevöl­ke­rung zum Welt­erschöp­fungs­tag über die Fol­gen des per­sön­li­chen Ver­hal­tens nach­zu­den­ken und den Ver­brau­chen an Mate­ria­li­en und Ener­gie schritt­wei­se zu ver­min­dern. Wich­ti­ger noch ist der Appell an die Ver­ant­wort­li­chen in der Indus­trie und den Gewer­be­be­trie­ben, Ver­wal­tun­gen und in poli­ti­schen Ämtern, ihre Ent­schei­dun­gen in Zukunft mehr an der Öko­lo­gie, also an Lebens­kreis­läu­fen und weni­ger an vor­der­grün­di­gen wirt­schaft­li­chen Argu­men­ten zu ori­en­tie­ren, und für demo­kra­tisch gepräg­te Mehr­hei­ten zu arbei­ten. „Wir haben nur einen Glo­bus, auf ihm leben der­zeit acht Mil­li­ar­den Men­schen. Wir müs­sen alles tun, um für alle ein Leben in einer gesun­den Umwelt und Natur wie­der mög­lich zu machen. Die Kli­ma­ka­ta­stro­phe kann durch sofor­ti­ge Maß­nah­men noch ein­ge­dämmt wer­den – aller­dings wird öfter gefragt, was uns der Kli­ma­schutz kos­tet und nicht, was es uns kos­tet, nicht auf den Kli­ma­schutz zu ach­ten: es ist wesent­lich mehr,“ mei­nen die fünf Kreis­rä­tin­nen und Kreisräte.