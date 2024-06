Die dies­jäh­ri­gen Rad­ak­ti­ons­wo­chen STADT­RA­DELN im Land­kreis Forch­heim wur­den am ver­gan­ge­nen Sonn­tag von Herrn Land­rat Dr. Ulm eröff­net. Der Auf­takt wur­de im Rah­men eines Fahr­rad­got­tes­diens­tes des Deka­nats Forch­heim im Wies­ent­gar­ten in Eber­mann­stadt gefei­ert. Mehr als 200 Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer nah­men am Got­tes­dienst von Herrn Pfar­rer Kurth teil, vie­le von ihnen radel­ten mit dem Fahr­rad zum Wies­ent­gar­ten. Die Kin­der konn­ten sich über ein par­al­le­les Kin­der­pro­gramm freu­en, das von Frau Pfar­re­rin Kurth gestal­tet wur­de. Auch hat­ten die Kin­der eine beson­de­re Auf­ga­be: Mit ihren Fahr­rad­klin­geln ahm­ten sie – pas­send zum The­ma – das Läu­ten der Kir­chen­glo­cken nach. Die stim­mungs­vol­le musi­ka­li­sche Beglei­tung durch Posau­nen­chor, Chor und Band run­de­te die Auf­takt­ver­an­stal­tung zum STADT­RA­DELN ab. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind seit dem 16. Juni herz­lich dazu ein­ge­la­den, am Rad­wett­be­werb teil­zu­neh­men und kön­nen bereits die ers­ten gesam­mel­ten Kilo­me­ter durch die Frän­ki­sche Schweiz oder dar­über hin­aus ver­bu­chen. Beglei­tet wer­den die Akti­ons­wo­chen von einem viel­fäl­ti­gen Rah­men­pro­gramm. So kön­nen Sie in die­ser Woche an unter­schied­li­chen, geführ­ten Rad­tou­ren im Land­kreis teil­neh­men. Am 22. Juni fin­det die Tour de Alli­anz rund um Eggols­heim und Hal­lern­dorf, eine Fami­li­en­rad­tour von Neun­kir­chen nach Hetz­les zum Spiel­platz sowie die Stern­fahrt zur Igens­dor­fer Kirch­weih statt. Am Sams­tag besteht die Mög­lich­keit, sich am Info­stand zum Pro­jekt frei​la​.info zu infor­mie­ren sowie eine Las­ten­rad-Test­fahrt zu machen. Am Sonn­tag, 23. Juni, bie­tet der ADFC die Rad­tour „Streu­sel­ku­chen-Tour“ an und um 14 Uhr star­tet die Kreis­po­li­tik zur poli­ti­schen Rad­tour durch den Land­kreis, zu der auch alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger herz­lich ein­ge­la­den sind. Wenn Sie ihr Fahr­rad rich­tig ein­stel­len las­sen wol­len, kön­nen Sie das am Mitt­woch, 19. Juni zwi­schen 15 und 18 Uhr beim E‑Bike-King in Forch­heim in der Haupt­stra­ße 18 tun. Wenn Sie am Rad­wett­be­werb STADT­RA­DELN teil­neh­men möch­ten, kön­nen Sie sich über www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​f​o​r​c​h​h​eim anmel­den. Ihre Fahrt­stre­cken kön­nen Sie über die STADT­RA­DELN-APP tra­cken, wobei auch ein manu­el­les Nach­mel­den über die Web­site oder hän­disch aus­ge­füll­te Lis­ten mög­lich ist. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​f​o​r​c​h​h​eim oder beim Kli­ma­schutz­ma­nage­ment sowie der Gesund­heits­re­gi­on plus des Land­krei­ses Forchheim.