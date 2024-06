Ein gutes Gespür für die Bedürf­nis­se der Pfle­ge­kräf­te im Cobur­ger Land hat der Fach­be­reich Senio­ren am Land­rats­amt Coburg mit einem neu­en Fort­bil­dungs­an­ge­bot bewie­sen. „Mund­ge­sund­heit in der Pfle­ge“ stand als Mot­to über der Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung im Land­rats­amt. Zahn­ärz­tin Mei­ke Rahn von der Pra­xis Dr. Susann Hay­ler aus Röden­tal erklär­te dabei einer Grup­pe von Pfle­ge­kräf­ten, wie sie in ihrer täg­li­chen Arbeit den Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern von Pfle­ge­hei­men bei der täg­li­chen Mund­hy­gie­ne hel­fen kön­nen. Für die prak­ti­schen Inhal­te kam dabei sogar eine spe­zi­ell für der­ar­ti­ge Wei­ter­bil­dun­gen ent­wi­ckel­te Übungs­pup­pe zum Ein­satz. „Gera­de bei der Mund­hy­gie­ne ist es wich­tig, Pro­ble­me früh­zei­tig zu erken­nen“, sag­te Anja Zietz (Fach­be­reichs­lei­te­rin Senio­ren) als Orga­ni­sa­to­rin der Ver­an­stal­tung. Mit ihrer Nähe zu den Pfle­ge­be­dürf­ti­gen sei es für Pfle­ge­kräf­te mög­lich, pro­ble­ma­ti­sche Ent­wick­lun­gen wahr­zu­neh­men, wenn noch kein Zahn­arzt gebraucht wird. Dass Mund und Rachen bei älte­ren Men­schen sen­si­ble Berei­che sind, haben meh­re­re Stu­di­en nach­ge­wie­sen: Sie ver­wei­sen dar­auf, dass Lun­gen­ent­zün­dun­gen und sogar Schlag­an­fäl­le ihren Ursprung in schlech­ter Mund­ge­sund­heit haben kön­nen. Manch­mal rei­chen sogar schon klei­ne Pro­ble­me mit Zahn­pro­the­sen aus, um einen deut­li­chen Ver­lust an Lebens­qua­li­tät für die Pfle­ge­be­dürf­ti­gen zu ver­ur­sa­chen. Gemein­sam mit Dr. Wolf­gang Has­sel­kus (dem Senio­ren­be­auf­trag­ten des Land­krei­ses Coburg), dem Röden­ta­ler Zahn­me­di­zi­ner Dr. Elmar Palauneck sowie wei­te­ren Zahn­ärz­ten aus der Regi­on hat der Fach­be­reich Senio­ren am Land­rats­amt das Kon­zept für die Offen­si­ve zum The­ma Mund­ge­sund­heit ent­wi­ckelt. Ein gutes Dut­zend Pfle­ge­kräf­te aus dem Land­kreis Coburg war bei der ers­ten Fort­bil­dung dabei, vie­le davon mit lang­jäh­ri­ger Berufs­er­fah­rung. Und doch bekam Anja Zietz das Feed­back, dass Zahn­ärz­tin Mei­ke Rahn den Pfle­ge­kräf­ten vie­le vor­her nicht bekann­te Fak­ten zur Mund­hy­gie­ne nahe­brach­te. Nicht nur ein­mal sei nach der Fort­bil­dung von einem „Aha-Erleb­nis“ für die künf­ti­ge Arbeit die Rede gewe­sen, sag­te die Fach­be­reichs­lei­te­rin. Die Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung im Land­rats­amt soll nicht das Ende der Ange­bo­te zum The­ma „Mund­ge­sund­heit in der Pfle­ge“ gewe­sen sein. Der Fach­be­rei­chen Senio­ren hat einen umfas­sen­den Plan ent­wi­ckelt, mit dem es mehr Zahn­arzt-Besu­che bei Pfle­ge­be­dürf­ti­gen sowie wei­te­re Fort­bil­dun­gen in enger Zusam­men­ar­beit mit den Ein­rich­tun­gen geben soll.