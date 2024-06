Im Juni ver­an­stal­te­te Forch­heim for Future wie­der einen Klei­der-Krei­sel im Zukunfts­haus. Jeder Teil­neh­mer konn­te bis zu 5 Klei­dungs­stü­cke brin­gen und sich dann kos­ten­los aus dem gesam­ten Ange­bot etwas nach eige­nem Geschmack aus­su­chen. Rund 40 Inter­es­sent und Inter­es­sen­tin­nen machen von dem Ange­bot Gebrauch und ein reger Aus­tausch fin­det statt, bei dem vie­le Klei­dungs­stü­cke den Besit­zer wech­seln. „Ich habe meh­re­re Blu­sen mit­ge­bracht und ein tol­les Kleid gefun­den. Super, dass es die­se Mög­lich­keit gibt, sich neu ein­zu­klei­den ohne Res­sour­cen zu ver­brau­chen“ sagt Cor­ne­lia, die nicht das ers­te Mal dabei war. Dazu rei­chen die ehren­amt­li­chen Orga­ni­sa­to­rin­nen Knab­be­rei­en und Geträn­ke. Für die Kos­ten bit­tet Forch­heim for Future um Spen­den, die auch ger­ne gege­ben wer­den. Am Ende nimmt jede­er die Tei­le, die noch übrig sind, wie­der mit nach Hau­se. Alle freu­en sich aufs nächs­te Mal, das am 25. Okto­ber ab 19 Uhr statt­fin­den wird.