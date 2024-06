Am Diens­tag, 25. Juni 2024, tref­fen sich die Mit­glie­der des Finanz­se­na­tes um 16 Uhr in einer öffent­li­chen Sit­zung im Gro­ßen Sit­zungs­saal im Rat­haus am Max­platz. Dis­ku­tiert wird u.a. über fol­gen­de The­men: Bericht zur aktu­el­len Haus­halts­la­ge, Sach­stands­be­richt zur Sanie­rung des Quar­tiers am Max­platz sowie der Betei­li­gungs­be­richt 2022.

Am Mitt­woch, 26. Juni 2024, fin­det um 16 Uhr die nächs­te Voll­sit­zung im Hegel­saal in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le statt. Auf der Tages­ord­nung ste­hen u.a. Sach­stands­be­rich­te zum Voll­zug des Kon­sum­can­na­bis­ge­set­zes und zum ÖPNV-Kon­zept Land­kreis und Stadt Bam­berg sowie die Aus­ge­stal­tung des Plat­zes der Men­schen­rech­te auf dem Lagarde-Gelände.

Die­se Voll­sit­zung kann live unter www​.stadt​.bam​berg​.de im Inter­net ver­folgt wer­den. Anmel­de­da­ten wer­den nicht benö­tigt. Der Ein­lass fin­det jeweils eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung statt.

Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.