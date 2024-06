Die Felix-Klein-Stra­ße ist von Mon­tag, 24. Juni ab cir­ca 15 Uhr, bis Diens­tag, 2. Juli cir­ca 15 Uhr, zwi­schen Bruck Kir­che und Schor­lach­stra­ße gesperrt. Grund ist die Kirch­weih im Stadt­teil Bruck. Die Stadt­bus­li­nie 294 fährt in die­ser Zeit eine Umlei­tung über die Äuße­re-Bru­cker-Stra­ße und Für­ther Stra­ße zur Hal­te­stel­le Bruck Kir­che bzw. umge­kehrt. Die Hal­te­stel­len Bucken­ho­fer Weg und Fürs­ten­weg kön­nen in bei­den Fahrt­rich­tun­gen nicht bedient wer­den. Als Ersatz die­nen die Hal­te­stel­len Bruck Kir­che oder die Hal­te­stel­len Bucken­ho­fer Weg der Linie 284. Die Schul­fahrt der Linie 294S um 13.09 Uhr in Rich­tung Volck­amer­stra­ße, über die Hal­te­stel­le Eichen­dorff­schu­le wird mit einer Schlei­fen­fahrt durch­ge­führt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen