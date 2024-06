Am Sams­tag, den 20.7.2024 ist es soweit: Das Stra­ßen­fest für Tie­re öff­net sei­ne Pfor­ten in der Cobur­ger Innen­stadt. Von 10–18 Uhr sind alle Tier­freun­de und Fami­li­en herz­lich ein­ge­la­den, in der Spi­tal­gas­se einen abwechs­lungs­rei­chen Tag mit einer bun­ten Mischung aus Spaß, vie­len inter­es­san­ten Begeg­nun­gen und guter Lau­ne für Groß und Klein zu erle­ben. Es gibt köst­li­che Lecke­rei­en und viel Tol­les zu ent­de­cken. Der Ein­tritt ist frei, so dass jeder die Mög­lich­keit hat, an die­sem beson­de­ren Ereig­nis teil­zu­neh­men. „Wir möch­ten mit die­sem Fest die Freu­de an der Tier­welt mit der Gemein­schaft tei­len. Unser Ziel ist es, Men­schen und Tie­re näher zusam­men zubrin­gen und gleich­zei­tig auf wich­ti­ge Tier­schutz­the­men auf­merk­sam machen“, erklärt Orga­ni­sa­to­rin Julia­ne Schül­ke. „Wir laden alle ein, die­sen beson­de­ren Tag mit uns zu ver­brin­gen. Ein Besuch lohnt sich – es gibt viel zu ent­de­cken und zu erleben.“