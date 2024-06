In den zurück­lie­gen­den Mona­ten war die Münz­gas­se im Abschnitt zwi­schen Tele­mann­stra­ße und Wöl­fel­stra­ße auf­grund von Bau­maß­nah­men nur in eine Rich­tung befahr­bar. Die Ein­bahn­stra­ßen­re­ge­lung hat sich bewährt. Sie fin­det nun für den Auto­ver­kehr dau­er­haft Anwen­dung. Das heißt, dass Fahr­zeu­ge auch künf­tig den west­li­chen Abschnitt der Münz­gas­se ab der Ein­mün­dung der Tele­mann­stra­ße nur in vor­ge­ge­be­ner Fahrt­rich­tung zur Wöl­fel­stra­ße hin nut­zen dür­fen. Der Rad­ver­kehr ist aller­dings auch in Gegen­rich­tung zuge­las­sen. Wer also aus der Wöl­fel­stra­ße oder der Opern­stra­ße mit dem Fahr­rad kommt, darf die Münz­gas­se auch ent­ge­gen der Ein­bahn­rich­tung befah­ren. Um hier­auf auf­merk­sam zu machen, wur­den neben der in sol­chen Fäl­len übli­chen Beschil­de­rung Mar­kie­run­gen auf der Fahr­bahn auf­ge­bracht. Die Öff­nung der Ein­bahn­stra­ße für den Rad­ver­kehr in Gegen­rich­tung ist eine wich­ti­ge Maß­nah­me, um für Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer Alter­na­ti­ven für den Weg durch die Fuß­gän­ger­zo­ne anzu­bie­ten. Lang­fris­ti­ges Ziel ist es, einen durch­gän­gi­gen Fahr­rad-City­ring um die Innen­stadt zu schaf­fen. Meh­re­re Rou­ten­va­ri­an­ten sol­len ver­schie­de­ne Punk­te außer­halb der Fuß­gän­ger­zo­ne bequem erreich­bar machen. Die­je­ni­gen, die kein Ziel in der Fuß­gän­ger­zo­ne ansteu­ern, kön­nen dann schnel­ler unter­wegs sein, denn in der Fuß­gän­ger­zo­ne selbst gilt für den Rad­ver­kehr, der hier aus­drück­lich zuge­las­sen ist, Schritt­ge­schwin­dig­keit. Der ver­kehr­lich nun neu geord­ne­te Abschnitt der Münz­gas­se bil­det einen wei­te­ren Bau­stein des Rad­rou­ten­net­zes im Stadt­zen­trum. Zuletzt wur­den schwer­punkt­mä­ßig nörd­lich der Innen­stadt am Main Maß­nah­men umge­setzt, die eben­falls zum Fahr­rad-City­ring gehö­ren, unter ande­rem der Aus­bau des Geh- und Rad­wegs zwi­schen Schul­stra­ße und Bahn­hof­stra­ße, der im Zuge der Umge­stal­tung den Namen „Peter-Fär­ber-Weg“ erhielt.