Es ist ein Fest­schmaus für die Augen, vor der sanier­ten Fas­sa­de der Luit­pold­schu­le zu ste­hen und sich an den vie­len klei­nen Details zu erfreu­en: Hier ein Orna­ment, dort eine Ver­zie­rung und dazwi­schen immer mal wie­der ver­gol­de­te Ele­men­te, wel­che das Schul­ge­bäu­de an der Mem­mels­dor­fer Stra­ße strah­len las­sen. Beson­de­ren Charme ver­sprü­hen ver­schie­de­ne Sze­nen aus Mär­chen der Gebrü­der Grimm, die am Gebäu­de an der Sei­te zum Pau­sen­hof ange­bracht sind. Am gan­zen Gebäu­de ist deut­lich die Hand­schrift des begna­de­ten Stadt­bau­meis­ters Hans Erl­wein zu erken­nen, der das Schul­haus im Jahr 1901 im Jugend­stil errich­tet hat. Allein in die Erneue­rung und ener­ge­ti­sche Sanie­rung der Fas­sa­de sind rund 2,7 Mil­lio­nen Euro in den ver­gan­ge­nen Jah­ren geflos­sen. Bereits im Jahr 2013 war mit der Ertüch­ti­gung des Brand­schut­zes begon­nen wor­den. Danach folg­ten die Instal­la­ti­on neu­er Toi­let­ten, der Aus­tausch der Fens­ter und ein denk­mal­ge­rech­ter Son­nen­schutz. Die Arbei­ten fan­den wort­wört­lich ihre Krö­nung im ver­gan­ge­nen Jahr, als der auf­wen­dig wie­der her­ge­stell­te Glo­cken­turm zurück­kehr­te und mon­tiert wur­de. Doch nicht nur der äußer­li­che Glanz wur­de sicht­bar auf­po­liert: Das Gebäu­de kann sich auch von innen sehen las­sen. Das fin­det auch die Schul­lei­te­rin Moni­ka Mühl­hölzl und spricht von einem „abso­lu­ten Schmuck­stück, das unse­ren 124 Schü­le­rin­nen und Schü­lern als täg­li­cher Lern­ort dient“. Dafür sor­gen auch die Mit­ar­bei­ter aus dem Sach­ge­biet „Bau­un­ter­halt und Tech­nik“ im Immo­bi­li­en­ma­nage­ment der Stadt Bam­berg. Sie ver­su­chen pro Schul­jahr, zwei direkt über­ein­an­der­lie­gen­de Unter­richts­räu­me zu sanie­ren. Aktu­ell ist Halb­zeit: Von zehn Klas­sen­zim­mern sind bereits vier fer­tig­ge­stellt, zwei sind in Arbeit und vier Stück ste­hen noch aus. Zu erneu­ern ist jeweils eini­ges: die Zulei­tun­gen, die Decken­be­leuch­tung, die Hei­zung und die Medi­en­an­schluss­bo­xen. „Die Raum­scha­le wird von uns also kom­plett erneu­ert“, fasst Finanz­re­fe­rent Bert­ram Felix zusam­men, der auch für das Immo­bi­li­en­ma­nage­ment zustän­dig ist. Ein zen­tra­les Anlie­gen ist es auch, in die­sem Zuge die Akus­tik in den alten Räum­lich­kei­ten zu ver­bes­sern. Die Leh­re­rin­nen und Leh­rer sind sehr dank­bar, wenn es in den Zim­mern nach der Fer­tig­stel­lung deut­lich weni­ger hallt als zuvor. Auch das erleich­tert das Unter­rich­ten und das Ler­nen. Was eben­so für eine gute Ver­schat­tung gilt, die schon im Rah­men der Fas­sa­den­sa­nie­rung ein­ge­baut wur­de und nun dafür sorgt, dass die Schü­le­rin­nen und Schü­ler auch im Hoch­som­mer nur dann einen Schweiß­aus­bruch bekom­men, wenn eine Steg­reif­auf­ga­be ange­setzt wird. Und natür­lich ist auch die Beleuch­tung extrem wich­tig: Es wer­den jetzt LED-Strah­ler ver­baut, die für eine genaue Aus­leuch­tung des gan­zen Raums sor­gen und kei­nen im Dun­keln sit­zen lassen.

Schul­be­trieb läuft weiter

Der Umbau von zwei Klas­sen­zim­mern kos­tet rund 120.000 Euro und dau­ert inklu­si­ve Pla­nung rund drei, vier Mona­te, wobei die rei­ne Bau­zeit acht bis zehn Wochen ein­nimmt. „Die Arbei­ten wer­den von uns so gestal­tet, dass der Schul­be­trieb mög­lichst wenig beein­träch­tigt wird“, erklärt Felix. Dabei gilt es in jedem Raum zunächst die Schä­den zu beur­tei­len und dann ganz indi­vi­du­ell zu bestim­men, was erneu­ert wer­den muss und wie das im Ein­klang mit den schu­li­schen Anfor­de­run­gen und den Mög­lich­kei­ten in einem Bau­denk­mal pas­sie­ren kann. Da über­all in den Unter­richts­räu­men his­to­ri­scher Par­kett­bo­den liegt, ver­sucht das Immo­bi­li­en­ma­nage­ment, mög­lichst viel von dem ver­bau­ten Holz zu erhal­ten. Erst wenn die Sub­stanz extrem stark ange­grif­fen ist, wer­den Tei­le des Par­ketts ent­fernt und erneu­ert. Für Felix ist klar: Wenn ein Raum in Angriff genom­men wird, dann aber rich­tig: „Es genügt nicht, ein biss­chen her­um­zu­dok­tern, son­dern man muss schon in die Tie­fe gehen und schau­en, was hier war­tet.“ Des­halb wer­den nicht ein­fach nur Bea­mer und ande­re moder­ne Gerä­te instal­liert, son­dern auch die Elek­tro­ver­tei­lung kom­plett erneu­ert und damit auch auf siche­re Füße gestellt. „Es freut mich, dass es uns in die­ser, wie auch in vie­len ande­ren Schu­len in Bam­berg gelingt, die Bau­tra­di­ti­on der Häu­ser leben­dig zu hal­ten und gleich­zei­tig ein zeit­ge­mä­ßes Lehr- und Lern­um­feld zu schaf­fen, das allen Betei­lig­ten Freu­de berei­tet“, betont Finanz­re­fe­rent Felix, der selbst gro­ße Freu­de dar­an hat, wenn er vor Ort die Ver­än­de­run­gen begut­ach­tet. „Wir wer­den mit unse­ren Bemü­hun­gen bei der Schul­haus­sa­nie­rung nicht nachlassen.“