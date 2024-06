Wegen der Restau­rie­rung der Sand­stein­pfei­ler ist die alte Reg­nitz­brü­cke in Forch­heim­West an fol­gen­den Tagen in der Zeit von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr gesperrt:

24.06.2024 – 28.06.2024

01.07.2024 – 05.07.2024

08.07.2024 – 12.07.2024

Die Sper­rung gilt auch für den Fuß- und Fahrradverkehr.

