TSV Melkendorf​–​Damen, Lan­des­li­ga 2​: TC Stadt­stein­ach – TSV Mel­ken­dorf 8 : 1

Mel­ken­dor­fer Damen ste­cken die ers­te Nie­der­la­ge der Sai­son ein

Im vier­ten Spiel der Sai­son konn­ten die Damen aus Mel­ken­dorf die Serie nicht fort­set­zen. Gegen star­ke Geg­ne­rin­nen aus Stadt­stein­ach muss­te die bis dahin unge­schla­ge­nen TSV­le­rin­nen Federn lassen.

Schon die ers­te Run­de der Ein­zel zeig­te ein kla­res Bild. Eva Küf­ner, Jen­ny Küf­ner und Ana­sta­sia Berg­mann muss­ten sich deut­lich geschla­gen geben. Auch in der zwei­ten Run­de war es nicht bes­ser um die Gäs­te bestellt. Ledig­lich Sven­ja Schütz kann die Fah­ne der Gäs­te hoch­hal­ten und sichert nach einem knap­pen Match einen Punkt für die Mel­ken­dor­fe­rin­nen. Das ernüch­tern­de Ergeb­nis nach den Ein­zeln lau­tet 1:5. Damit ist die ers­te Nie­der­la­ge der Sai­son schon besiegelt.

Auch in den Dop­peln konn­ten die, bis­her so stark auf­lau­fen­den, Mel­ken­dor­fe­rin­nen nicht punk­ten. Trotz star­ker Ball­wech­sel und der ein oder ande­ren Chan­ce zum Satz­ge­winn kann die Heim­mann­schaft dem Spiel­tag immer wie­der den Stem­pel auf­drü­cken. Die­se blei­ben damit auch im Dop­pel sou­ve­rän und las­sen alle drei Dop­pel bei den Gastgebern.

Für die Liga ergibt dies ein span­nen­des Bild. Aktu­ell kön­nen vier Mann­schaf­ten drei Sie­ge und eine Nie­der­la­ge ver­bu­chen. Mit dem TC Kasen­dorf und dem TSV Mel­ken­dorf sind dar­un­ter zwei Mann­schaf­ten aus dem Land­kreis Kulm­bach. Für das Sai­son­fi­na­le ver­spricht dies ein paar span­nen­de Par­tien. In der kom­men­den Woche ist der TSV Mel­ken­dorf beim TC Bam­berg II zu Gast. Die­se konn­ten bis­her nur einen Spiel­tag für sich entscheiden.

Baum­gart­ner – Isert 6:0, 6:2; Huber – Küf­ner, E. 6:2, 7:5; Ocker – Schütz 3:6, 7:5, 7:10; Jobst – Küf­ner, J. 6:0, 6:2; Bur­ger – Heckel 6:1, 6:3; Lind­ner – Berg­mann 6:2, 6:3;

Huber/​Ocker – Isert/​Schütz 7:6, 6:0; Baumgartner/​Jobst – Küf­ner, E./Küfner, J.6:0, 6:1; Strößner/​Spindler – Heckel/​Bergmann 6:1, 6:1

TSV Melkendorf​–​Her­ren, Lan­des­li­ga 1​:​TSV Melkendorf​– 1. FC Nürn­berg II 3:6​

Mel­ken­dor­fer Her­ren schla­gen sich wacker gegen star­ken Gegner

Nach­dem die Mel­ken­dor­fer Her­ren in der letz­ten Woche eine deut­li­che Nie­der­la­ge ver­bu­chen muss­ten, kam auch an die­sem Wochen­en­de eine gro­ße Auf­ga­be auf die TSV­ler zu. Mit Dani­el Uhl­ig an Num­mer 1 kommt ein bekann­tes Gesicht zurück nach Mel­ken­dorf. Der Nürn­ber­ger konn­te im letz­ten Jahr die Mel­ken­dorf Open gewinnen.

In den Ein­zeln zeig­ten die Mel­ken­dor­fer dann aber, dass sie zurecht in der Lan­des­li­ga spu­ie­len. Den­nis Seitz setzt in der ers­ten Run­de ein Aus­ru­fe­zei­chen und bezwingt sei­nen Geg­ner deut­lich mit 6:0 6:1. Wäh­rend Pre­mysl Trn­ka kei­ne Chan­ce hat, kann Luca Pon­gratz in jedem Spiel mit­hal­ten. Am Ende muss er sich lei­der geschla­gen geben. Max Anger­mann und Tobi­as Küf­ner zei­gen eben­falls ein star­kes Spiel und kämp­fen sich in den Match­tie­break. Tobi­as Küf­ner hat in die­sem sogar Match­ball, kann sich aber nicht zum Sie­ger der Par­tie krö­nen. Max Anger­mann muss sich eben­falls im ent­schei­den­den Satz geschla­gen geben. Damit kön­nen die TSV­ler nur ein 1:5 nach den Ein­zeln verbuchen.

Im Dop­pel dann die gewohn­te Stär­ke der Mel­ken­dor­fer. Mario Küf­ner und Den­nis Seitz gewin­nen kampf­los. Im „Ein­ser-Dop­pel“ muss sich Tobi­as Küf­ner und Luca Pon­gratz geschla­gen geben. Das Drei­er­dop­pel mit Anger­mann und Trn­ka stellt nach einem knap­pen und mit­rei­ßen­den Match dann auf den 3:6 Endstand.

In der kom­men­den Woche hat der TSV Mel­ken­dorf den TC Bam­berg zu Gast. Hier ist ein enger und packen­der Spiel­tag zu erwar­ten. Gespielt wird ab 10:00 Uhr auf der Anla­ge in Mel­ken­dorf. Der Ein­tritt ist wie immer frei.

Küf­ner, M. – Uhl­ig 1:6, 1:6; Trn­ka – Grötsch 2:6, 1:6; Küf­ner, T. – Hein, L. 6:4, 3:6, 12:14; Pon­gratz – Hein, K. 3:6, 3:6; Anger­mann – Distler 6:4, 4:6, 6:10; Seitz – Ried­ham­mer 6:0, 6:1;



Küf­ner T./Pongratz L.– Grötsch/​Distler 3:6, 4:6; Küf­ner M./Seitz – Riedhammer/​Uhlig w.o. (Gast); Trnka/​Angermann – Hein, L./Hein, K. 6:2, 0:6, 11:9