Unter dem Mot­to »Der bes­te Moment einen Baum zu pflan­zen, war vor zwan­zig Jah­ren. Der zweit­bes­te ist jetzt.« füh­ren die Wald­ba­den-Gui­des von Deutsch­land geht Wald­ba­den bereits im fünf­ten Jahr ihre erfolg­rei­che Initia­ti­ve durch. Auch das dies­jäh­ri­ge Bene­fiz-Wald­ba­den fin­det wie­der am 21. Juni statt, dem längs­ten Tag des Jah­res, und die erziel­ten Ein­nah­men wer­den voll­stän­dig für Neu­pflan­zun­gen an aner­kann­te Orga­ni­sa­tio­nen wie die Ver­ei­ne der Schutz­ge­mein­schaft Deut­scher Wald und den Ver­ein Berg­wald­pro­jekt gespen­det. Die Dring­lich­keit, die Wäl­der zu unter­stüt­zen, ist seit lan­gem bekannt, und es wird immer popu­lä­rer, Geld für Baum­pflan­zun­gen zu spen­den, um die Diver­si­tät und somit die Resi­li­enz der Wäl­der zu stär­ken. Die dies­jäh­ri­ge Akti­on von Deutsch­land geht Wald­ba­den setzt hier an, indem sie aktiv einen Bei­trag zur Erneue­rung und Erhal­tung unse­rer Wäl­der leis­tet. Die Anbie­ter des Bene­fiz-Wald­ba­dens agie­ren nicht nur im Sin­ne der Umwelt­ver­ant­wor­tung, son­dern set­zen auch auf lang­fris­ti­ge Wir­kung. Die Gewiss­heit, dass jeder gepflanz­te Spröss­ling erst nach Jahr­zehn­ten des Wachs­tums für kom­men­de Gene­ra­tio­nen von Bedeu­tung ist, moti­viert die enga­gier­ten Mit­ma­che­rin­nen und Mit­ma­cher von Deutsch­land geht Wald­ba­den. Die­se nach­hal­ti­ge Initia­ti­ve zielt auch dar­auf ab, das Bewusst­sein für einen respekt­vol­len Umgang mit den Wäl­dern zu schär­fen. Durch die Zusam­men­ar­beit mit ver­trau­ens­wür­di­gen Orga­ni­sa­tio­nen gewähr­leis­tet sie, dass Spen­den­gel­der gezielt für effek­ti­ve Wald­auf­fors­tungs­pro­jek­te ein­ge­setzt wer­den. Die Anbie­ter von Deutsch­land geht Wald­ba­den laden Inter­es­sier­te herz­lich ein, sich am dies­jäh­ri­gen Bene­fiz-Event zu betei­li­gen und gemein­sam einen akti­ven Bei­trag für die Zukunft unse­rer Wäl­der zu leis­ten. Wer in wel­chem Bun­des­land Wald­ba­den anbie­tet ist hier zu finden.

Auch in Eber­mann­stadt kann mit allen Sin­nen in die wohl­tu­en­de Atmo­sphä­re des Wal­des ein­ge­taucht wer­den. Die Bene­fiz­ver­an­stal­tung zuguns­ten der Schutz­ge­mein­schaft Deut­scher Wald fin­det am Feu­er­stein in Eber­mann­stadt am Sonn­tag, den 23. Juni 2024 von 18:00 bis 20:30 Uhr statt. Wir las­sen einen Abend lang unse­re See­le bau­meln und neh­men den Wald mit allen Sin­nen wahr. Dabei wech­seln sich ent­span­nen­de Acht­sam­keits­übun­gen mit Qi Gong Übun­gen ab. Mit dabei: Maria Rie­di­ger (Qi Gong).

Mit mit­brin­gen: beque­me Klei­dung, fes­tes Schuh­werk, Pro­vi­ant nach Bedarf

Teil­nah­me­ge­bühr: 25 Euro.

Die Teil­nah­me­ge­bühr wird zu 100 % an die Schutz­ge­mein­schaft Deut­scher Wald gespen­det. Die Bäu­me aus den Spen­den­gel­dern wer­den im Herbst am Feu­er­stein gepflanzt.

Treff­punkt: Park­platz Jugend­haus Burg Feu­er­stein in Ebermannstadt

Anmel­dung bit­te über s.​appoldt@​rausindenwald.​de

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf unse­rer Web­site unter www​.deutsch​land​-geht​-wald​ba​den​.de.