Am Sams­tag, dem 13. Juli 2024, ver­an­stal­tet der Fran­ken­bund in Lau­da-Königs­ho­fen sei­nen 11. Frän­ki­schen The­men­tag. The­ma ist „Der Bau­ern­krieg in Fran­ken: For­de­run­gen, Ver­läu­fe und Schau­plät­ze der Erhe­bung des ‚gemei­nen Man­nes‘ in den Jah­ren 1524 und 1525“.

In den Jah­ren 2024 bis 2026 jährt sich der deut­sche Bau­ern­krieg zum 500. Mal. Neben der Refor­ma­ti­on han­delt es sich um eines der ein­schnei­den­den Ereig­nis­se des frü­hen 16. Jahr­hun­derts, das auch für die Erin­ne­rungs­kul­tur in den betrof­fe­nen Regio­nen von erheb­li­cher Bedeu­tung ist. Der Aus­gangs­punkt der Erhe­bung lag in Ober­schwa­ben, doch neben Schwa­ben, Thü­rin­gen und den habs­bur­gi­schen Erb­lan­den zähl­te Fran­ken zu den zen­tra­len Schau­plät­zen der bäu­er­li­chen und zum Teil stadt­bür­ger­li­chen Bewe­gung. Die erfolg­lo­se Bela­ge­rung der Fes­tung Mari­en­berg über Würz­burg im Mai 1525 und die nach­fol­gen­de Nie­der­la­ge der Auf­stän­di­schen bei Ingol­stadt i. Ufr. am 4. Juni 1525 waren ent­schei­den­de Wen­de­punk­te. Der Fran­ken­bund e.V. wid­met sei­nen 11. Frän­ki­schen The­men­tag 2024 im Vor­feld des Erin­ne­rungs­jah­res der „Erhe­bung des gemei­nen Man­nes“ in Fran­ken. Vier Vor­trä­ge von Dr. Ruprecht Kon­rad, Prof. Dr. Rai­ner Leng, Prof. Dr. Hel­mut Fla­chenecker und Bern­hard Geiss­ler neh­men den Ver­lauf des Bau­ern­krie­ges in ver­schie­de­nen frän­ki­schen Regio­nen (Tau­ber­tal, Würz­bur­ger Raum, Ober­fran­ken) in den Blick. Für den Nach­mit­tag ist eine Füh­rung auf dem Turm­berg bei Königs­ho­fen vor­ge­se­hen, wo am 2. Juni 1525 eine der blu­tigs­ten Schlach­ten des Auf­stan­des statt­fand. In iher schlug Georg Truch­sess von Wald­burg-Zeil den ver­ei­nig­ten Neckar­ta­ler und Oden­wäl­der Hau­fen ver­nich­tend. Tagungs­ort ist die Aula des Mar­tin-Schley­er-Gym­na­si­ums Lau­da-Königs­ho­fen, Beck­stei­ner Stra­ße 80, 97922 Lau­da-Königs­ho­fen. Beginn ist um 10.00 Uhr. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt für Fran­ken­bund-Mit­glie­der 7 Euro, für Nicht-Mit­glie­der 10 Euro. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen (u. a. zu Anmel­dung, Mit­tag­essen und Zah­lungs­mo­da­li­tä­ten) unter https://​fran​ken​bund​.de/​t​h​e​m​e​n​t​a​g​-​b​a​u​e​r​n​k​r​i​e​g​-​i​n​-​f​r​a​n​k​en/ sowie in der Geschäfts­stel­le des Fran­ken­bun­des unter 0931 / 5 67 12 oder info@​frankenbund.​de