Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ver­däch­ti­ges Anspre­chen von Kindern

COBURG. Die bei­den 11-jäh­ri­gen Mäd­chen lie­fen am Sams­tag, den 22.06.24, gegen 9 Uhr vom Ket­schen­park aus in Rich­tung Creid­litz, als sie von einem unbe­kann­ten Mann ange­spro­chen und nach Ziga­ret­ten gefragt wur­den. Anschlie­ßend frag­te der Unbe­kann­te die Mäd­chen nach deren Alter und ihrem Wohn­ort. Dar­auf­hin ent­fern­ten sich die bei­den 11-Jäh­ri­gen. Letzt­lich wur­de die Poli­zei über die­sen Vor­fall in Kennt­nis gesetzt. Eine Fahn­dung nach dem Mann blieb ohne Erfolg.

Der unbe­kann­te Mann wird fol­gen­der­ma­ßen beschrieben:

ca. 40 Jah­re alt

ca. 180 cm groß

schlank

west­eu­ro­päi­sches Aussehen

trug dunk­le Klei­dung, die Hose hing in den Kniekehlen

Wer hat Wahr­neh­mun­gen in die­ser Sache gemacht? Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg, Tel. 09561/645–0

Unfall­flucht auf Verbrauchermarktparkplatz

COBURG. Im Zeit­raum vom 22.06.24, 13:30 Uhr bis 14:15 Uhr park­te der Geschä­dig­te sei­nen Pkw Dacia Dus­ter in schwarz zunächst auf dem Park­platz des Geträn­ke­mark­tes „Sagas­ser“ in der Bam­ber­ger Stra­ße und anschlie­ßend auf dem Park­platz des „Toom“-Baumarktes in Creid­litz. Nach sei­nen Ein­käu­fen konn­te der Fahr­zeug­füh­rer einen fri­schen Scha­den an der Heck­stoß­stan­ge sei­nes Pkw fest­stel­len. Ein Ver­ur­sa­cher gab sich nicht zu erken­nen. Hin­wei­se zur Unfall­flucht nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg entgegen.

Bau­stel­len­schil­der auf Stra­ße gelegt

COBURG. In Coburg-Ber­tels­dorf, in der Esba­cher Stra­ße auf Höhe Haus­num­mer 2–5, wur­den durch einen oder meh­re­re unbe­kann­te Täter zwei Bau­stel­len­hin­weis­schil­der (Z. 123) auf die Fahr­bahn gelegt, sodass die­se wie eine „Stra­ßen­sper­re“ wirk­ten. Da sich die Ört­lich­keit in einem Kur­ven­be­reich befin­det, war eine Gefähr­dung von Ver­kehrs­teil­neh­mern nicht aus­zu­schlie­ßen. Die „Sper­re“ muss in der Nacht vom Sams­tag, 22.06., zum Sonn­tag, 23.06., errich­tet wor­den sein. Beam­te der PI Coburg rich­te­ten die Schil­der wie­der auf.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt nun wegen eines gefähr­li­chen Ein­griffs in den Stra­ßen­ver­kehr gegen Unbe­kannt und erbit­tet auch hier Hin­wei­se zur Täterschaft.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

HIN­WEI­SE ERBETEN

Stock­heim – An einem Grund­stück in Wol­fers­dorf, im Hohl­weg, wur­den Hin­weis­schil­der gestoh­len, bzw. beschä­digt. Die­se Ver­bots­schil­der ver­bie­ten den Zutritt zu drei unter­ir­di­schen Kel­lern. Hin­wei­se an die Poli­zei in Kro­nach, Tele­fon: 503 – 0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Alko­hol und Dro­gen im Straßenverkehr

Kulm­bach. – Am frü­hen Nach­mit­tag des 22.06.24 kon­trol­lier­te eine Strei­fe der PI Kulm­bach einen Fahr­zeug­füh­rer auf der Bun­des­stra­ße B85. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 0,41 mg/​l was einem Wert von ca. 0,82 Pro­mil­le ent­spricht. Den Fah­rer erwar­tet nun ein Buß­geld und ein Monat Fahr­ver­bot. Im Lau­fe des Nach­mit­tags wur­de dann noch ein E‑Scooter durch eine Strei­fe der PI Kulm­bach in Kulm­bach kon­trol­liert, da kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war. Die Fahr­zeug­füh­re­rin räum­te den Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln ein, so dass eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de. Sie muss sich nun wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz und einer Dro­gen­fahrt nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz verantworten.

2 Ver­letz­te beim Verkehrsunfall

Kulm­bach, B289 – Am 22.06.24 gegen 22:20 Uhr ereig­ne­te sich ein Wild­un­fall auf der Bun­des­stra­ße B289 von Main­leus in Rich­tung Kulm­bach. In Fol­ge des Unfalls erkann­te ein Fahr­zeug­füh­rer zu spät, dass der Vor­raus­fah­ren­de abbrem­sen muss­te und fuhr die­sem auf. Der Auf­prall war so stark, dass der Pkw des Unfall­ver­ur­sa­chers erst im Stra­ßen­gra­ben zum Ste­hen kam. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer wur­den bei dem Unfall leicht ver­letzt. Der Sach­scha­den beläuft sich nach ers­ten Schät­zun­gen auf ca. 40.000 Euro. Die Fahr­bahn war wäh­rend der Unfall­auf­nah­me für die Dau­er von ca. 2 h halb­sei­tig gesperrt.