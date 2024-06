Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Ein Fahr­rad wur­de in der Let­zen­gas­se ent­wen­det. Das Rad der Mar­ke Cube hat­te einen Wert von 800,- Euro. Es wur­de in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag von einem Unbe­kann­ten mitgenommen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bam­berg. Ein am Kanal abge­stell­ter VW wur­de eben­falls von Frei­tag auf Sams­tag beschä­digt. Ein Unbe­kann­ter zer­kratz­te einen Kot­flü­gel und diver­se Leis­ten, der Scha­den wird auf 2000,- Euro geschätzt.

Sons­ti­ges

Bam­berg. Zu einer Ran­ge­lei und Kör­per­ver­let­zung kam es am Sams­tag, gegen 17 Uhr, im Bereich der Pro­me­na­de. Ein 75-jäh­ri­ger hielt sich trotzt Haus­ver­bot in einer Gast­stät­te auf. Als die Bediens­te­ten den Mann aus dem Lokal kom­pli­men­tie­ren woll­ten, wur­de der aggres­siv und griff an. Das Ergeb­nis war ein leicht Ver­letz­ter, der Täter konn­te von den ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten vor Ort ange­trof­fen werden.

Durch einen Fla­schen­wurf wur­de am Sams­tag, gegen 19.45 Uhr, ein Gast einer Gast­stät­te leicht ver­letzt. Ein Unbe­kann­ter hat­te in der Austra­ße über eine Mau­er eine Fla­sche auf das Dach des Lokals gewor­fen, die Fla­sche zer­brach. Eini­ge Split­ter fie­len in den Gar­ten­be­reich, dadurch wur­de ein 45-jäh­ri­ger leicht am Arm und im Gesicht ver­letzt. Die poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen nach den Tätern dau­ern an.

Von einem Strei­fen­wa­gen wur­de am Sonn­tag­früh, gegen 03.00 Uhr, das vor­de­re Kenn­zei­chen BT-P8371 ent­wen­det. Die Poli­zei­be­am­ten hat­ten ihr Fahr­zeug wegen einer hilf­lo­sen Per­son in der Obe­ren Sand­stra­ße abge­stellt gehabt, ein Unbe­kann­ter riss wäh­rend ihrer Abwe­sen­heit das Kenn­zei­chen aus der Hal­te­rung und ent­wen­de­te es. Zeu­gen­hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter Tel. 0951/9129–210.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

PRIE­SEN­DORF. Am Sams­tag, gegen 18:00 Uhr, wur­den zwei Män­ner beob­ach­tet, wel­che in der Haupt­stra­ße an einem Anwe­sen an der Haus­tür klin­gel­ten. Nach­dem dort nie­mand öff­ne­te, ent­wen­de­ten die Män­ner einen Elek­tro­mo­tor einer Kreis­sä­ge, Wert ca. 150 Euro, wel­cher im Hof abge­stellt war. Die Män­ner luden den Elek­tro­mo­tor in einen wei­ßen Kas­ten­wa­gen mit roten Strei­fen. Das Kenn­zei­chen des Fahr­zeugs ist nicht bekannt.

Wer hat wei­te­re Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se zum Dieb­stahl nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310 entgegen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BISCH­BERG. Im Zeit­raum von Frei­tag­abend bis Sams­tag­früh wur­de in der Tal­stra­ße ein Pkw beschä­digt. Der schwar­ze Ford Focus stand geparkt am Stra­ßen­rand. Beim Pkw wur­de die Wind­schutz­schei­be ein­ge­schla­gen, wei­ter­hin wur­de die Motor­hau­be durch meh­re­re Del­len beschä­digt. Täter­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Meh­re­re gegen einen

BAY­REUTH. Eine Grup­pe jun­ger Män­ner ver­prü­gelt einen 17-Jäh­ri­gen, so dass er im Kran­ken­haus ver­sorgt wer­den muss.

Am Sams­tag den 15.06.2024 gegen 15:45 Uhr, kam es in der Nähe der Tun­nel­stra­ße in Bay­reuth zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen einem 17-Jäh­ri­gen, der sich mit sechs bis neun jun­gen Män­nern kon­fron­tiert sah, die ihn bedroh­ten und auch Pfef­fer­spray gegen ihn ein­setz­ten. Der Jugend­li­che such­te Hil­fe in einem ört­li­chen Café in der Bahn­hof­stra­ße, wohin ihn zwei der Kon­tra­hen­ten ver­folg­ten. Sie stie­ßen den 17-jäh­ri­gen zu Boden und tra­ten auf ihn ein. Dank beherz­tem Ein­grei­fen von Café-Gäs­ten flüch­te­ten die Täter. Der Ver­letz­te wur­de im Kli­ni­kum Bay­reuth medi­zi­nisch ver­sorgt. Wer kann Hin­wei­se zum Tat­ver­lauf oder zu den Tätern geben? Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt führt die Ermitt­lun­gen und nimmt Zeu­gen­hin­wei­se über die Tele­fon­num­mer 0921/506‑2130 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Unbe­kann­ter fährt Wohn­häu­ser an – Poli­zei bit­tet um Mithilfe

Kir­chen­pin­gar­ten, Lkr. Bay­reuth. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag hat ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer zwei Wohn­an­we­sen beschä­digt. In der Zeit zwi­schen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr befuhr ein Lkw den Kirch­weg in Rich­tung Flur­stra­ße. Hier­bei tou­chier­te er mit sei­nem Fahr­zeug die Regen­rin­nen der bei­den Häu­ser. Dadurch ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 6.500,– Euro. Der Fah­rer ent­fern­te sich im Anschluss von der Unfall­stel­le. Nähe­re Anga­ben zum Ver­ur­sa­cher lie­gen der Poli­zei bis dato nicht vor.

Die Poli­zei Bay­reuth-Land hat Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht auf­ge­nom­men und sucht nun nach Zeu­gen, die den Ver­kehrs­un­fall beob­ach­ten konn­ten und Hin­wei­se zu dem flüch­ti­gen Lkw geben kön­nen. Hin­wei­se bit­te an die PI Bay­reuth-Land unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2230.

Fahr­rad­fah­rer prallt gegen Fußgänger

Wei­den­berg, Lkr. Bay­reuth. Schwe­re Ver­let­zun­gen zog sich in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ein Fahr­rad­fah­rer in Wei­den­berg zu. Der 33jährige Mann über­sah auf einem unbe­leuch­te­ten Weg einen vor sich lau­fen­den Fuß­gän­ger. Der Rad­fah­rer prall­te von hin­ten auf den Fuß­gän­ger. Hier­bei stürz­ten die bei­den Betei­lig­ten zu Boden. Der Fuß­gän­ger erlitt durch den Zusam­men­prall leich­te Ver­let­zun­gen. Durch den Sturz wur­de der Rad­fah­rer, der kei­nen Helm trug, schwer ver­letzt und muss­te mit Ver­dacht eines Schä­del-Hirn-Trau­mas durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ver­bracht wer­den. Durch die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land wur­de der Ver­kehrs­un­fall auf­ge­nom­men. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me wur­de fest­ge­stellt, dass der Rad­fah­rer alko­ho­li­siert war. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 0,60 Pro­mil­le. Beim Unfall­ver­ur­sa­cher wur­de des­halb eine Blut­ent­nah­me durchgeführt.

Gegen den Rad­fah­rer wird wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­de­likt – Gefähr­li­cher Ein­griff in den Straßenverkehr

Ober­tru­bach. Ein 47-jäh­ri­ger Fahr­zeug­hal­ter hat­te bereits am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen an sei­nem Sko­da Octa­via fest­ge­stellt, dass die Rad­mut­tern am lin­ken Vor­der­rad gelo­ckert und drei der Mut­tern ent­wen­det wur­den. Auf­grund der Tat­sa­che, dass die ande­ren Räder nicht ange­gan­gen wor­den waren, ent­schloss sich der Mit­tei­ler am Sams­tag zur Anzei­gen­er­stat­tung gegen Unbe­kannt. Wäh­rend einer bereits getä­tig­ten Fahrt in der Tru­bach­tal­stra­ße kam es zu kei­ner­lei Ver­kehrs­ge­fah­ren für den Hal­ter. Täter­hin­wei­se sind der­zeit nicht bekannt. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf rund 10 Euro. Hin­wei­se durch Zeu­gen kön­nen von der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt unter 09194/7988–0 ent­ge­gen­ge­nom­men werden.

Fami­li­en­streit eskaliert

Eber­mann­stadt. Am spä­ten Sams­tag­abend wur­den die Strei­fen­be­am­ten zu einem Fami­li­en­streit in die Haupt­stra­ße in Eber­mann­stadt beor­dert. Ein Streit auf­grund schlech­ter fami­li­en­in­ter­ner Ver­hält­nis­se zwi­schen Mut­ter und Toch­ter war eska­liert und die­se hat­ten sich bereits gegen­sei­tig kör­per­lich ange­grif­fen und ver­letzt. Eine Ver­brin­gung zur Behand­lung ins Kli­ni­kum war jedoch nicht erfor­der­lich. Gegen die eine Betei­lig­te wur­de folg­lich ein Platz­ver­weis aus­ge­spro­chen, um eine fort­set­zen­de Eska­la­ti­on zu ver­mei­den. Den zwei Strei­ten­den erwar­tet jeweils eine Straf­an­zei­ge wegen vor­sätz­li­cher Körperverletzung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Bereits am 20.06. zwi­schen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr wur­de am Bahn­hofs­platz ein ange­sperr­tes schwar­zes Fahr­rad ent­wen­det. Das Schloss wur­de offen­bar durch­trennt. Der Wert des Fahr­rads lag bei ca. 800 EUR. Die Poli­zei hat hier­zu die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Sons­ti­ges

Hau­sen. Wäh­rend des Johan­nis­feu­ers in Hau­sen kam es zu einer Aus­ein­an­der­set­zung unter Jugend­li­chen / Her­an­wach­sen­den. Die Strei­fe konn­te vor Ort zwei ver­letz­te Per­so­nen aus­fin­dig machen, die wohl bei­de mit einer Fla­sche oder ähn­li­chen Gegen­stän­den geschla­gen wur­den. Bei­de wur­den hier ledig­lich leicht ver­letzt und ambu­lant behan­delt. Die Poli­zei­in­spek­ti­on hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Mit dem Bier­krug zugeschlagen

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS Am Ran­de des Alten­kunst­ad­ter Johan­nis­feu­ers kam es am spä­ten Sams­tag­abend zu einer Aus­ein­an­der­set­zung meh­re­rer Per­so­nen. Hier­bei wur­de einer der Geschä­dig­ten mit einem Bier­krug ange­grif­fen und verletzt.

Am Sams­tag, gegen 23:00 Uhr, ging eine 18-jäh­ri­ge Dame auf eine Grup­pe Gleich­alt­ri­ger los und schlug auf meh­re­re Per­so­nen ein. Ein 18-jäh­ri­ger Geschä­dig­ter wur­de mit einem Bier­krug auf den Hin­ter­kopf geschla­gen, sodass er eine Kopf­platz­wun­de erlitt. Der Geschä­dig­te muss­te zur wei­te­ren Behand­lung durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ver­bracht wer­den. Auch die wei­te­ren drei Grup­pen­mit­glie­der wur­den auf­grund der Aus­ein­an­der­set­zung mit der jun­gen Dame leicht verletzt.

Die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels haben die Ermitt­lun­gen zum genau­en Gesche­hens­ab­lauf auf­ge­nom­men. Die Schlä­ge­rin wird sich nun wegen meh­re­rer Kör­per­ver­let­zun­gen ver­ant­wor­ten müssen.