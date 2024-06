ST 2203/ALTENKUNSTADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­vor­mit­tag kam es auf der Staats­stra­ße 2203 im Bereich des Alten­kunst­ad­ter Orts­teils Burk­heim zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Auto und einem Motor­rad. Der Fah­rer des Motor­ra­des erlag noch an der Unfall­stel­le sei­nen schwe­ren Verletzungen.

Am Sonn­tag, gegen 11.30 Uhr, erreich­te die Inte­grier­ten Leit­stel­le der Not­ruf über den schwe­ren Ver­kehrs­un­fall auf der Staats­stra­ße 2203. Ein 82-jäh­ri­ger Auto­fah­rer befuhr die Staats­stra­ße 2203 von Burk­heim in Rich­tung Isling und woll­te im Bereich des dor­ti­gen Bau­hofs nach links abbie­gen. Hier­bei über­sah er offen­sicht­lich einen 74-Jäh­ri­gen der mit sei­nem Motor­rad in Rich­tung Burk­heim fuhr. Das Motor­rad kol­li­dier­te dabei fron­tal mit dem Auto.

Der 74-jäh­ri­ge Motor­rad­fah­rer erlag trotz sofort erfolg­ter Reani­ma­ti­on noch an der Unfall­stel­le sei­nen schwe­ren Ver­let­zun­gen. Der Auto­fah­rer erlitt bei dem Unfall eben­falls leich­te Ver­let­zun­gen und muss­te in einem Kran­ken­haus medi­zi­nisch ver­sorgt werden.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels ermit­telt nun zur Unfall­ur­sa­che. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Coburg wer­den die Beam­ten dabei von einem Gut­ach­ter unter­stützt. Die bei­den Unfall­fahr­zeu­ge wur­den sichergestellt.

Bei dem Ver­kehrs­un­fall ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Für die Unfall­auf­nah­me muss­te die Staats­stra­ße über meh­re­re Stun­den gesperrt werden.