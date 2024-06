OBER­KOT­Z­AU, LKR. HOF. Am Sams­tag­abend brach ein Brand im Dach­stuhl eines Dop­pel­hau­ses in Ober­kot­z­au aus. Zwei Per­so­nen erlit­ten Ver­let­zun­gen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Gegen 19.30 Uhr wähl­ten Zeu­gen den Not­ruf der Inte­grier­ten Leit­stel­le, da sie Rauch aus dem Dach eines Dop­pel­hau­ses in der Schwar­zen­ba­cher Stra­ße bemerk­ten. Ein­satz­kräf­te der Poli­zei, der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren und des Ret­tungs­diens­tes eil­ten zum Brand­ort. Der Dach­stuhl stand zwi­schen­zeit­lich in Voll­brand. Die Feu­er­wehr konn­te das Feu­er rasch löschen und ver­hin­der­te ein Über­grei­fen des Feu­ers auf das angren­zen­de Gebäu­de. Das Dach­ge­schoß des Hau­ses gilt seit­dem als ein­sturz­ge­fähr­det und ist aktu­ell nicht bewohn­bar. Zwei Per­so­nen erlit­ten leich­te Ver­let­zun­gen und wur­den von Ange­hö­ri­gen des Ret­tungs­diens­tes ambu­lant vor Ort ver­sorgt. Auch Kräf­te des THW waren in den Ein­satz ein­ge­bun­den. Wäh­rend der Ein­satz­maß­nah­men muss­te die Schwar­zen­ba­cher Stra­ße in Ober­kot­z­au für meh­re­re Stun­den gesperrt werden.

Der Brand­scha­den an dem Gebäu­de beträgt etwa 100.000 Euro. Ers­te Erkennt­nis­se der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof deu­ten dar­auf hin, dass Arbei­ten am Dach ursäch­lich für den Brand waren.