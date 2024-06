Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Rent­ner ver­ur­sacht alko­ho­li­siert drei Unfäl­le inner­halb von drei Stunden

Coburg/​Nie­der­füll­bach. Am Frei­tag ver­ur­sach­te ein Rent­ner mit sei­nem Audi im Zeit­raum von 11:00 Uhr bis 13:45 Uhr ins­ge­samt drei Ver­kehrs­un­fäl­le. Bei einem Zusam­men­stoß mit einem BMW auf einem Super­markt­platz im Cobur­ger Stadt­ge­biet gab er sich zunächst sei­nem Unfall­geg­ner zu erken­nen. Kur­ze Zeit spä­ter tou­chier­te er in der Ket­schen­gas­se beim Aus­par­ken einen gepark­ten BMW und flüch­te­te im Anschluss. Als er sich dar­auf­hin in eine Lackie­re­rei in Nie­der­füll­bach auf­grund der ent­stan­de­nen Schä­den begab, beschä­dig­te er beim Ran­gie­ren einen dort auf dem Park­platz abge­stell­ten Opel. Auch nach die­sem Anstoß ent­fern­te er sich uner­laubt von der Unfal­lört­lich­keit. Die Bilanz der Vor­fäl­le ist ein Gesamtsach­scha­den im hohen vier­stel­li­gen Bereich. Zudem muss­te der Rent­ner sei­nen Füh­rer­schein den Strei­fen­be­am­ten über­ge­ben und sich auf­grund von Alko­hol­ein­fluss einer Blut­ent­nah­me unterziehen.

Unfall­flucht – Zeu­gen gesucht

Lau­ter­tal. Am Frei­tag­nach­mit­tag stieß ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer auf dem Park­platz einer Pra­xis in der Reu­ters­gas­se in Unter­lau­ter gegen einen gepark­ten Ford Focus. Ein beschä­dig­ter Kot­flü­gel sowie ein Sach­scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro sind die Bilanz des Vor­falls. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort und bit­tet um sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 09561/645–0.

Schul­bus­un­fall – ver­letz­tes Mädchen

Ebers­dorf b. Coburg/​Frie­sen­dorf. Am Frei­tag­mor­gen kam es im Ebers­dor­fer Gemein­de­teil Frie­sen­dorf zu einem Schul­bus­un­fall. Ein 13-jäh­ri­ges Mäd­chen rann­te auf Höhe einer Bus­hal­te­stel­le hin­ter einem Schul­bus über die Stra­ße. Im sel­ben Moment kam ein wei­te­rer Schul­bus ent­ge­gen. Der 34-jäh­ri­ge Bus­fah­rer erfass­te das Mäd­chen mit der Wind­schutz­schei­be, wodurch es zu Boden stürz­te. Nach ers­ten Erkennt­nis­sen erlitt das Kind kei­ne schwer­wie­gen­den Ver­let­zun­gen. Die Cobur­ger Poli­zis­ten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf und ermit­teln gegen den Bus­fah­rer neben fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung auch wegen einem Ver­stoß nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung. Die Fahr­bahn muss­te wegen des Unfalls kurz­zei­tig gesperrt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Nach Fahr­rad­sturz mit Kopf­ver­let­zung ins Krankenhaus

Kro­nach – Am Frei­tag­abend, 21.06.2024, befuhr ein 72-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Kulm­bach mit sei­nem Fahr­rad die Güter­stra­ße in Kro­nach. Hier­bei tou­chier­te der Mann mit sei­nem Vor­der­rad zunächst den Bord­stein, ver­lor dar­auf­hin die Kon­trol­le über sein Rad und prall­te mit einem gepark­ten Bus zusam­men, bevor er schließ­lich zu Boden stürz­te. Der 72-Jäh­ri­ge wur­de durch eine hilfs­be­rei­te Unfall­zeu­gin erst­ver­sorgt und auf Grund einer Kopf­ver­let­zung schließ­lich mit einem Ret­tungs­wa­gen ins Fran­ken­wald­kli­ni­kum verbracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Poli­zis­ten beleidigt

Kulm­bach, Obe­re Stadt. In der Frei­tag­nacht wur­de eine Poli­zei­strei­fe zur Gast­stät­te „Soh­le“ geru­fen, da dort ein betrun­ke­ner Mann meh­re­re Gäs­te anpö­bel­te und des­halb ein Haus­ver­bot erhielt. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, wei­ter­hin ver­bal auf die Gäs­te los­zu­ge­hen, wes­halb dem unein­sich­ti­gen Mann nun auch durch die Poli­zei ein Platz­ver­weis erteilt wur­de. Der 49 jäh­ri­ge, wel­cher über drei Pro­mil­le Alko­hol intus hat­te, belei­dig­te dar­auf­hin einen der Polizisten.