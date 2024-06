Grü­ner Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter tauscht Land­tag gegen Wanderschuhe

Poli­tik ist mehr als Ple­nar­de­bat­ten, Aus­schuss­dis­kus­sio­nen und Frak­ti­ons­sit­zun­gen: Das beweist der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Tim Par­gent (Bünd­nis 90/​Die Grü­nen, der für den Wahl­kreis Ober­fran­ken gewählt ist, nächs­te Woche: Dann tauscht er den Land­tags­an­zug gegen Wan­der­sa­chen und begibt sich auf Wahl­kreis­wan­de­rung! „Letz­ten Som­mer war ich bereits wan­dernd rund um den Och­sen­kopf unter­wegs, das waren span­nen­de und viel­sei­ti­ge Tage. Von der Füh­rung durch die Fami­li­en­braue­rei über das Ski­sprung­trai­ning in Bischofs­grün bis hin zum Ret­tungs­ein­satz mit der Berg­wacht war alles dabei.“, so Tim Pargent.

„Die­ses Jahr wid­me ich mich dem Kulm­ba­cher Land, von Thur­n­au bis Main­leus will ich die Regi­on poli­tisch ent­de­cken.“ Auf dem Plan ste­hen u.a. der Besuch der Tanz­lin­de Lim­mers­dorf, ein Fir­men­be­such bei PDR Recy­cling in Thur­n­au, ein Abste­cher zur LfU-Außen­stel­le am Main­zu­sam­men­fluss, ein Ein­blick bei der Spinn­stu­be Main­leus, eine Tour zur geplan­ten PV-Anla­ge in Gra­fendobrach, eine Besich­ti­gung der Braue­rei „Zum Gründ­la“ und ein Besuch bei der Umwelt­schu­le Schlönz. Und das alles zu Fuß, mit Bus, Bahn und Fahrrad.

Und, fühlt sich der Herr Abge­ord­ne­te bereit? „Auf jeden Fall! Ich mache ger­ne Sport, bin froh, mal raus­zu­kom­men und bin sehr neu­gie­rig auf alle Begeg­nun­gen, die mich nächs­te Woche erwarten!“