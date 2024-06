Ent­de­ckungs­rei­se in die Polymerchemie

Im Rah­men einer Antritts­vor­le­sung stel­len sich tra­di­tio­nell neue Pro­fes­so­rin­nen und Pro­fes­so­ren der inter­es­sier­ten Öffent­lich­keit und den Beschäf­tig­ten an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth vor. Am Don­ners­tag, 27. Juni 2024, wird Pro­fes­sor Dr. Johan­nes Bren­del (Makro­mo­le­ku­la­re Che­mie I, Uni­ver­si­tät Bay­reuth) in sei­ner Antritts­vor­le­sung zum The­ma „Der Kreis schließt sich: Eine Ent­de­ckungs­rei­se rund um die Poly­mer­che­mie” referieren.

Datum/​Zeit/​Ort: Don­ners­tag, 27. Juni 2024, 17.00 Uhr s. t., Gebäu­de Natur­wis­sen­schaf­ten I (NW I), Hör­saal H 14, Vor­trags­spra­che ist Deutsch.

Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Zum Vor­trag: Poly­me­re sind aus unse­rer moder­nen Welt nicht mehr weg­zu­den­ken. Wäh­rend klas­si­sche Kunst­stof­fe auf­grund der Umwelt­pro­ble­ma­tik stär­ker in den Fokus der Öffent­lich­keit gerückt sind, bie­tet die che­mi­sche Varia­bi­li­tät der Poly­mer­struk­tu­ren ein­zig­ar­ti­ge Mög­lich­kei­ten, um effek­ti­ve Mate­ria­li­en für den Ein­satz bei­spiels­wei­se in Medi­zin oder Elek­tro­nik zu kre­ieren. Pro­fes­sor Bren­del wird in sei­ner Antritts­vor­le­sung einen Ein­blick in ver­schie­de­ne The­men rund um die Poly­mer­che­mie geben. Die Band­brei­te reicht von Mate­ria­li­en für die Pho­to­vol­ta­ik über kon­trol­lier­te Poly­me­ri­sa­ti­ons­ver­fah­ren bis hin zu selbst­or­ga­ni­sie­ren­den Nano­struk­tu­ren für medi­zi­ni­sche Anwendungen.