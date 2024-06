„Part­ner­schu­le Ver­brau­cher­bil­dung“ steht für beson­de­res Engagement

Thors­ten Glau­ber, Baye­ri­scher Staats­mi­nis­ter für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz, besuch­te heu­te die Staat­li­che Wirt­schafts­schu­le Hof und die Jacob-Ell­rod-Schu­le in Gefrees, um sie als „Part­ner­schu­le Ver­brau­cher­bil­dung Bay­ern“ aus­zu­zeich­nen. Auch Eva Fuchs, Lan­des­vor­sit­zen­de des Ver­brau­cher­Ser­vice Bay­ern im KDFB e.V. (VSB), nahm an die­sem Ter­min teil und wür­dig­te das Enga­ge­ment der Schüler*innen.

Ganz nah an der Lebens­rea­li­tät der Kin­der und Jugend­li­chen ist das dies­jäh­ri­ge Wett­be­werbs­the­ma „Fast Fashion? So machen wir es bes­ser!“. Auch die bei­den frisch aus­ge­zeich­ne­ten ober­frän­ki­schen Schu­len haben sich mit den sozia­len und öko­lo­gi­schen Fol­gen schnell­le­bi­ger Mode befasst. Sie recher­chier­ten die Umwelt­fol­gen der Klei­der­her­stel­lung, die Arbeits­be­din­gun­gen in den Pro­duk­ti­ons­län­dern, ver­schie­de­ne Tex­til­sie­gel und dis­ku­tier­ten die Mög­lich­kei­ten, sich nach­hal­ti­ger zu klei­den und ein­zu­kau­fen. Ver­brau­cher­schutz­mi­nis­ter Thors­ten Glau­ber freu­te sich über den direk­ten Aus­tausch mit den Schüler*innen. In Gefrees begrüß­te ihn die Schul­band und die 5a führ­te durch die Fast-Fashion Aus­stel­lung. In Hof bekam der Ver­brau­cher­schutz­mi­nis­ter ein Koch­buch mit regio­na­len Rezep­ten und dis­ku­tier­te die Aus­wir­kun­gen des Kleiderkonsums.

Staats­mi­nis­ter Glau­ber erklär­te: „Ich freue mich über das gro­ße Enga­ge­ment der Schü­le­rin­nen und Schü­ler. Die Pro­jek­te an den Schu­len zei­gen ein­drück­lich: Die jun­ge Gene­ra­ti­on befasst sich inten­siv mit zen­tra­len Zukunfts­the­men. Mit nach­hal­ti­gem Kon­sum kann viel bewirkt wer­den. Gera­de bei Klei­dung gibt es gro­ßes Poten­zi­al. Ich bin ein gro­ßer Freund von Upcy­cling bei Kleidungsstücken.“

Auch Eva Fuchs, Lan­des­vor­sit­zen­de des VSB und Jury­mit­glied, freut sich, die Schüler*innen per­sön­lich zu tref­fen. „Es ist eine gro­ße Freu­de, die Ein­rei­chun­gen live und in Far­be zu sehen und prä­sen­tiert zu bekom­men. Die Begeis­te­rung und das außer­ge­wöhn­li­che Enga­ge­ment der Schü­le­rin­nen und Schü­ler sind deut­lich spür­bar. Ver­brau­cher­bil­dung auf die­se Wei­se in der Schu­le und in der Schul­fa­mi­lie zu ver­an­kern, ist groß­ar­tig. Das Ziel des Pro­jekts wur­de auf her­vor­ra­gen­de Wei­se erreicht.“

Ins­ge­samt wer­den die­ses Jahr 92 Schu­len als „Part­ner­schu­le Ver­brau­cher­bil­dung Bay­ern“ aus­ge­zeich­net. Außer­dem erhal­ten 18 Schu­len für ihre beson­ders gelun­ge­nen Bei­trä­ge zum Fast-Fashion-The­ma eine Geld­prä­mie in Höhe von 300 Euro. Alle ande­ren all­ge­mein- und berufs­bil­den­den Schu­len, die im Tur­nus 2023/24 erfolg­reich am Pro­gramm teil­ge­nom­men haben, erhal­ten Ende Juli ihre Urkun­de und ein Tür­schild, das sie als „Part­ner­schu­le Ver­brau­cher­bil­dung Bay­ern“ aus­zeich­net. Außer­dem wer­den sie in dem dies­jäh­ri­gen Aus­zeich­nungs­film gewürdigt.

„Part­ner­schu­le Ver­brau­cher­bil­dung Bay­ern“ ist eine Initia­ti­ve des Baye­ri­schen Ver­brau­cher­schutz­mi­nis­te­ri­ums, des Baye­ri­schen Kul­tus­mi­nis­te­ri­ums und des Ver­brau­cher­Ser­vice Bay­ern. Sie wird bereits seit dem Schul­jahr 2015/16 an Schu­len in ganz Bay­ern durch­ge­führt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den sich unter www​.part​ner​schu​le​-bay​ern​.de