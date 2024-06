OTTEN­BERG, LKR. BAY­REUTH. Am Don­ners­tag fand in einem Wald im Gemein­de­be­reich Bet­zen­stein eine umfang­rei­che Ver­miss­ten­su­che statt. Ein­satz­kräf­te stie­ßen am Abend auf eine männ­li­che Leiche.

Am 20. Juni 2024 wur­de bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Peg­nitz ein 59-jäh­ri­ger Mann aus Otten­berg von sei­nen Ver­wand­ten als ver­misst gemel­det. Den letz­ten Kon­takt zu ihm hat­te sein Ver­mie­ter am 3. Juni 2024. Auf­grund der Gesamt­um­stän­de konn­te nicht aus­ge­schlos­sen wer­den, dass sich der 59-Jäh­ri­ge in einer hilf­lo­sen Lage befin­den würde.

Die Poli­zei lei­te­te des­halb umfang­rei­che Such­maß­nah­men ein. Am gest­ri­gen Abend fan­den die Ein­satz­kräf­te einen Leich­nam in einem klei­nen Wald­stück süd­lich von Otten­berg. Es wird ver­mu­tet, dass es sich hier­bei um den Ver­miss­ten han­delt. Ein DNA-Abgleich durch die Rechts­me­di­zin ist noch aus­ste­hend. Anzei­chen auf Straf­ta­ten oder Fremd­ein­wir­kung lie­gen nach der­zei­ti­gen Erkennt­nis­sen nicht vor. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen zur Todes­ur­sa­che aufgenommen.

An den Such­maß­nah­men waren, neben den Beam­tin­nen und Beam­ten der Poli­zei, 106 Ein­satz­kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren, 61 Ein­satz­kräf­te des Ret­tungs­diens­tes, 16 Flä­chen­such­hun­de des BRK und der Mal­te­ser, die Berg­wacht sowie ein Poli­zei­hub­schrau­ber beteiligt.