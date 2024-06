Geo­gra­phi­sches Kol­lo­qui­um: Geo­gra­phien der Unzu­frie­den­heit – Sozia­le und poli­ti­sche Kon­se­quen­zen räum­li­cher Ungleichheiten

Am Diens­tag, 25. Juni 2024, geht es bei einem Geo­gra­phi­schen Kol­lo­qui­um um „Geo­gra­phien der Unzu­frie­den­heit – Sozia­le und poli­ti­sche Kon­se­quen­zen räum­li­cher Ungleich­hei­ten“. Der Refe­rent, Prof. Dr. Andre­as Klär­ner, kommt vom Johann Hein­rich von Thü­nen-Insti­tut, Braunschweig.

Datum/​Zeit/​Ort: Diens­tag, 25.06.2024, 16.15 bis 17.45 Uhr, Hör­saal H6, Gebäu­de Geo­wis­sen­schaf­ten II (Geo I). Der Ein­tritt ist frei. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Der Vor­trag fin­det in deut­scher Spra­che statt.

Wach­sen­de räum­li­che Ungleich­hei­ten inner­halb von Natio­nal­staa­ten wur­den von Medi­en und For­schen­den als Risi­ko für den sozia­len Zusam­men­halt, als Quel­le sozia­ler und poli­ti­scher Spal­tun­gen beschrie­ben. Am pro­mi­nen­tes­ten ist die Debat­te über die „Rache der unbe­deu­ten­den Orte“, in der argu­men­tiert wird, dass räum­li­che Ungleich­hei­ten zu einer weit ver­brei­te­ten Unzu­frie­den­heit in der Bevöl­ke­rung benach­tei­lig­ter Regio­nen füh­ren, die sich von wirt­schaft­li­chen Ent­wick­lun­gen „abge­hängt“ und von den natio­na­len Regie­run­gen ver­nach­läs­sigt füh­len. Der Auf­stieg (rechts-)populistischer Par­tei­en wird als Fol­ge die­ser „Gefüh­le des Abge­häng­tseins“ ange­se­hen, und es wird eine „Geo­gra­fie der Unzu­frie­den­heit“ gezeich­net. In dem Vor­trag wird der Stand der Debat­te bilan­ziert und mit Bei­spie­len aus einer lau­fen­den Fall­stu­die in Ost­deutsch­land, Tsche­chi­en und Polen illustriert.