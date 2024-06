Am kom­men­den Sonn­tag, den 23.06.2024 kommt es um 15:00 Uhr auf dem Rhi­nos Field am Wei­hers­bach zur Neu­auf­la­ge des ers­ten Heim­spiels in der Geschich­te der Rhi­nos. Zu Gast sind wie damals auch die Coburg Black Dukes. Gleich­zei­tig ist die­ses Spiel eines der bei­den Inter­con­fe­rence Games, die die Nas­hör­ner gegen einen Geg­ner außer­halb ihrer eige­nen Grup­pe bestrei­ten. An das Auf­ein­an­der­tref­fen am 14.07.2019 haben die Rhi­nos noch gute Erin­ne­run­gen, konn­te man damals die Mann­schaft aus Coburg vor der Rekord­ku­lis­se von bei­na­he 900 Zuschau­ern mit 32:00 besiegen.

Bei­de Mann­schaf­ten befin­den sich aktu­ell in guter Ver­fas­sung und konn­ten ihre ers­ten bei­den Spie­le in ihrer Grup­pe jeweils für sich ent­schei­den. Die Black Dukes gewan­nen ihr Auf­takt­spiel gegen die Wei­den Wikings mit 35:28 und ihr Spiel am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de gegen die Bam­berg Phan­toms mit 31:20. Damit steht das Team aktu­ell auf dem zwei­ten Platz der Grup­pe 1 der Lan­des­li­ga, ledig­lich das etwas schlech­te­re Punkt­ver­hält­nis trennt sie vom ers­ten Platz, den aktu­ell die Bay­reuth Dra­gons inne­ha­ben. Die Rhi­nos konn­ten ihrer­seits ihre ers­ten bei­den Spie­le gewin­nen. Das ers­te Spiel der Sea­son in Würz­burg mit 28:8 und das Spiel auf dem hei­mi­schen Rhi­nos Field gegen die Ingol­stadt Dukes mit 20:00.

Im Inter­con­fe­rence Game am kom­men­den Sonn­tag wird es nun dar­um gehen, einen wei­te­ren Sieg ein­zu­fah­ren, um die Tabel­len­füh­rung wei­ter zu fes­ti­gen. Schüt­zen­hil­fe leis­te­te hier­für am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de bereits Würz­burg, die die Ans­bach Grizz­lies schla­gen konn­ten und somit einem der Teams, die in der Grup­pe um den Grup­pen­sieg mit­spie­len kön­nen die ers­te Nie­der­la­ge zufü­gen konn­ten. Damit sind die Nas­hör­ner aktu­ell das ein­zi­ge noch unge­schla­ge­ne Team in ihrer Gruppe.

Die ver­gan­ge­nen bei­den Wochen wur­den von Coa­ches und Spie­lern genutzt, um sich inten­siv auf das Spiel am kom­men­den Wochen­en­de vor­zu­be­rei­ten und so geht man in guter Ver­fas­sung in die Begeg­nung am Sonn­tag. Eini­ge Spie­ler des Kaders, der damals den ers­ten Heim­sieg errin­gen konn­te, sind auch heu­te noch Teil der Mann­schaft und sind dem­entspre­chend moti­viert, erneut einen Sieg einzufahren.

Neben der Action auf dem Feld wird es neben dem Platz auch wie­der eini­ge Aktio­nen, ins­be­son­de­re für die klei­nen Fans der Rhi­nos geben. So bie­ten die Rhi­nos Cheer­lea­der ab 14:00 Uhr wie­der eine Kin­der­be­treu­ung mit Hap­py Hip­po Kin­der­dis­co, Cheer Basics und wei­te­ren Ange­bo­ten auf dem B‑Platz an. Auf­grund der beschränk­ten Anzahl an ver­füg­ba­ren Plät­zen ist eine Anmel­dung über ent­spre­chen­de For­mu­lar auf der Web­site www​.her​zo​-rhi​nos​.de notwendig.

Am Cate­ring Stand wer­den die Zuschau­er durch die Hel­fer der Rhi­nos Game­day Crew mit küh­len Geträn­ken, Was­ser­eis, Hot­Dog Varia­tio­nen, sowie Kaf­fee und Kuchen bes­tens ver­sorgt. Die Rhi­nos hof­fen auf die zahl­rei­che Unter­stüt­zung ihrer Fans, um für den aktu­el­len Kader ein ähn­li­ches Erleb­nis zu schaf­fen, wie es die Spie­ler 2019 erle­ben konnten.