Der „Tag der offe­nen Gar­ten­tür“ wird über die Bezirks‑, Kreis- und Orts­ver­bän­de des Lan­des­ver­ban­des in Zusam­men­ar­beit mit den Gar­ten­bau­zen­tren in Bay­ern und der Kreis­fach­be­ra­tung an den Land­rats­äm­tern orga­ni­siert. Alle sie­ben baye­ri­schen Bezirks­ver­bän­de neh­men an die­ser Akti­on teil.

Im Jahr 2000 wur­de der „Tag der offe­nen Gar­ten­tür“ erst­mals bay­ern­weit durch­ge­führt und hat auf­grund einer Initia­ti­ve des Lan­des­ver­ban­des seit 2004 über die baye­ri­schen Lan­des­gren­zen hin­aus Ver­brei­tung gefun­den. So betei­li­gen sich auch in die­sem Jahr Gär­ten in ganz Deutsch­land an die­ser Aktion.

Im Rah­men der Ver­an­stal­tung öff­nen sich bei­spiel­haf­te pri­va­te Gär­ten einem inter­es­sier­ten Publi­kum. Neben vie­len Anre­gun­gen bie­tet sich dabei auch die Gele­gen­heit zum Gedan­ken­aus­tausch unter Fach­leu­ten, die in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ger­ne genutzt wur­de. Im Land­kreis Forch­heim fin­det der Akti­ons­tag am 30. Juni 2024 statt. Hier­zu ist jede Gar­ten­freun­din und jeder Gar­ten­freund herz­lich eingeladen!

Beschrei­bung der Gärten

Idyl­li­scher Ziergarten

Von: Wil­li Ismai­er; 91353 Hau­sen, Hir­ten­bach­stra­ße 7

Der gepfleg­te Zier­gar­ten, wel­cher sich in einem Wohn­ge­biet befin­det, besitzt zwei gro­ße Gartenteiche.

Dahin­ter steht ein Gar­ten­haus mit Dach­be­grü­nung. Zahl­rei­che Zier­sträu­cher und Gar­ten­fi­gu­ren stel­len eine har­mo­ni­sche Gar­ten­struk­tur, sowie ein schö­nes Ambi­en­te dar. Der Gar­ten wird auto­ma­tisch mit Regen­was­ser bewässert.

Roman­ti­scher Naturgarten

Von: Peter Distler; 91327 Göß­wein­stein Mor­sch­reuth, Haupt­stra­ße 34

Der vom Gar­ten­be­sit­zer indi­vi­du­ell gestal­te­te Gar­ten wur­de ursprüng­lich in einen bereits vor­han­de­nen Bestand mit alten Apfel­bäu­men eingebettet.

Als Ruhe­punk­te die­nen zahl­rei­che Sitz­mög­lich­kei­ten, ein Gar­ten­teich, sowie ein Pavil­lon. Zahl­rei­che Stil­ele­men­te run­den den Gesamt­ein­druck wir­kungs­voll ab.

Ein park­glei­cher Gar­ten zum Entspannen.

Natur­be­las­se­ner Wohlfühlgarten

Von: Tan­ja & Andre­as Merk­le; 91090 Effeltrich, Mozart­ring 6a

Ein schö­ner, vogel­freund­li­cher Haus- und Natur­gar­ten mit Sträu­chern, Stau­den­bee­ten, Blu­men, Obstbäumen,

Hoch­bee­te für den Gemü­se­an­bau und ver­schie­de­nen Bee­ren­sträu­chern. Eine Kräu­ter­spi­ra­le und eine Tro­cken­mau­er zeich­nen die­sen beson­ders insek­ten­freund­li­chen Gar­ten aus.

Eine wei­te­re Beson­der­heit ist das Erdgewächshaus.

Ach­tung: Bit­te weit­räu­mig im Umfeld des Mozart­rings par­ken. Direkt im Mozart­ring sind kei­ne Park­plat­ze vorhanden!!!

Arten­rei­cher Zier­gar­ten mit Fernblick

Von: Frank Visa­ri­us; In: 91338 Igens­dorf Etlas­wind, An den Eichen 14

Im Vor­gar­ten befin­den sich meh­re­re Kugel­bäum­chen, Flie­der, Rosen­stö­cke und Hor­ten­si­en. An der Haus­wand ran­ken Wein, Tulpenbaum,Blauregen und Klet­ter­ro­sen. Über die mit Gly­zi­ni­en Sträu­chern berank­te Trep­pe geht es hin­ab in den Haupt­gar­ten (1500 qm).

Ein alter Wal­nuss­baum und eine Hän­ge­bir­ke spen­den Schat­ten und laden zum Ver­wei­len ein. Der Blick schweift über Obst­bäu­me, Gold­re­gen, Schein­aka­zie, Ahorn, Zit­ter­pap­pel, Som­mer­flie­der, japa­ni­sche Kir­sche und vie­le Rosen­sträu­cher sowie eine Rhododendronecke.

Wild­blu­men­bee­te run­den den Gar­ten ab.

Der klei­ne Garten

Von: Anna Meß­ba­cher; 91301 Forch­heim Klein­gar­ten­an­la­ge Hugo Post in der gleich­na­mi­gen Straße

Ein zer­ti­fi­zier­ter Natur­gar­ten auf kleins­tem Raum. Der Gar­ten befin­det sich als Teil­par­zel­le in der Dau­er­gar­ten­an­la­ge Hugo Post.

Der mit viel Enga­ge­ment bewirt­schaf­te­te Gar­ten, wird aus­schließ­lich mit eige­nem Kom­post gedüngt.

Ein mit Buchs­baum ein­ge­fass­tes Beet und das Hoch­beet lie­fern Gemü­se. Ein klei­nes Gewächs­haus und die

Regen­was­ser­sam­mel­stel­le run­den das Gar­ten­glück ab. Hier kann erlebt wer­den, was auf kleins­ten Garten(-Räumen) alles mög­lich ist.