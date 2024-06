Leis­tun­gen nach dem Asyl­be­wer­ber­leis­tungs­ge­setz sol­len künf­tig in ganz Bay­ern über die soge­nann­te Bezahl­kar­te erfol­gen. Auch der Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt hat sich vor­be­rei­tet, die­se Bezahl­kar­te in Kür­ze ein­zu­füh­ren. Anstel­le der Aus­zah­lung mit­tels Bar­geld oder Über­wei­sung auf ein Bank­kon­to wer­den die Leis­tun­gen künf­tig über die Bezahl­kar­te gewährt. Ab Juli sol­len kei­ne Bar­zah­lun­gen oder Über­wei­sun­gen an Leis­tungs­emp­fän­ger mehr getä­tigt wer­den und sämt­li­che Zah­lun­gen aus­schließ­lich über die Bezahl­kar­te erfol­gen. Im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt erhal­ten rund 470 Per­so­nen eine Bezahl­kar­te. Die Aus­ga­be erfolgt im Rah­men von Vor-Ort-Ter­mi­nen in den Unterkünften.

Ein­käu­fe weit­ge­hend nur in Geschäf­ten möglich

Ziel der Kar­te ist es laut Staats­re­gie­rung, Geld­leis­tun­gen weit­ge­hend durch Sach­leis­tun­gen zu erset­zen, um Zuzugs­an­rei­ze zu sen­ken und Schlep­per­kri­mi­na­li­tät zu bekämp­fen. Ins­ge­samt sol­len rund 70.000 Asyl­be­wer­ber ab 14 Jah­ren eine sol­che Kar­te in Bay­ern bekom­men. Zudem soll die Ein­füh­rung der Bezahl­kar­te die Ver­wal­tun­gen ent­las­ten. Mit der Bezahl­kar­te erhal­ten die Asyl­be­wer­ber wei­ter­hin die glei­chen Sozi­al­leis­tun­gen wie bis­her. Das Geld wird monat­lich auf die Bezahl­kar­te in Form einer Pre­paid-Mas­ter­card auf­ge­la­den. Damit ist die Bezah­lung an allen gän­gi­gen Kar­ten­le­se­ge­rä­ten mög­lich, bei­spiels­wei­se in Super­märk­ten, Dro­ge­rien oder Klei­dungs­ge­schäf­ten. Online-Über­wei­sun­gen und ‑Käu­fe sind mit der Bezahl­kar­te nicht mög­lich, mit nur weni­gen Aus­nah­men wie bei­spiels­wei­se von Tickets für den ÖPNV. Die Abhe­bung von Bar­geld ist zudem auf einen Betrag von 50 Euro pro Monat und Per­son begrenzt.

Land­rat Alex­an­der Tritt­hart betont, dass die Ver­wal­tung in den letz­ten Wochen mit Hoch­druck an der Ein­füh­rung der Bezahl­kar­te gear­bei­tet hat. Die Nut­zung der Kar­te erfol­ge zudem im Ein­klang mit den gel­ten­den aus­län­der­recht­li­chen Bestim­mun­gen. Abhän­gig vom auf­ent­halts­recht­li­chen Sta­tus lässt sich die Nut­zung der Kar­te in Ein­zel­fäl­len auf den Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt und die Stadt Erlan­gen beschrän­ken. Land­rat Tritt­hart dank­te den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern des Sozi­al­am­tes, den Hel­fer­krei­sen und allen Betei­lig­ten im Land­kreis für ihre Unter­stüt­zung bei der Umstel­lung auf das neue Zahlsystem.

Wei­te­re Informationen

Wei­te­re wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen in ver­schie­de­nen Spra­chen sind online unter https://​bezahl​kar​te​.eu/ ver­füg­bar. Das Baye­ri­sche Staats­mi­nis­te­ri­um des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on bie­tet in einem Fak­ten­blatt hilf­rei­che Ant­wor­ten auf vie­le Fra­gen zur bay­ern­wei­ten Bezahl­kar­te. Die­ses ist online erhält­lich unter https://​www​.stmi​.bay​ern​.de/​a​s​s​e​t​s​/​s​t​m​i​/​m​e​d​/​a​k​t​u​e​l​l​/​f​a​c​t​s​h​e​e​t​_​b​e​z​a​h​l​k​a​r​t​e​_​w​e​b​.​pdf.