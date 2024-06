Rund 100 Rei­ter und Rei­te­rin­nen aus den Regie­rungs­be­zir­ken Ober- und Mit­tel­fran­ken sorg­ten mit ihren Pfer­den am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de auf der Reit­an­la­ge Paul und Georg Mül­ler in Bir­ken­reuth bei bes­tem Wet­ter für span­nen­de Wett­be­wer­be. Sams­tags stell­te der ver­an­stal­ten­de RFV Bir­ken­reuth Dres­sur­prü­fun­gen der Klas­se E – L** in den Vor­der­grund, den Sonn­tag wid­me­te er v.a. den jün­ge­ren Reitern.

„Wir kom­men schon seit meh­re­ren Jah­ren immer wie­der gern zu den Reit­tur­nie­ren nach Bir­ken­reuth – her­vor­ra­gen­de Stim­mung und bes­te Orga­ni­sa­ti­on; außer­dem wer­den hier auch unge­wöhn­li­che Prü­fungs­for­men ange­bo­ten, wie die Dres­sur­prü­fung mit Pfer­de­wech­sel im Ste­chen.“ – so die Teil­neh­me­rin Liah Hutz­ler aus dem Stall Eiben Münch­berg, die wegen Erkran­kung ihres eige­nen Ponys in Bir­ken­reuth auf Ver­ein­s­po­ny Nanu in den A‑Dressuren mit einem 3. und einem 4. Platz erfolg­reich war. Hier­bei konn­ten sich die Rei­ter im ers­ten Umlauf der A*-Dressur für ein Ste­chen qua­li­fi­zie­ren. In die­sem tra­ten die sechs bes­ten Paa­re auf neu zuge­los­ten Pfer­den erneut an. Eine Her­aus­for­de­rung, weil den Rei­tern nur zehn Minu­ten blie­ben, um sich auf das frem­de Pferd ein­zu­stel­len. Für den gast­ge­ben­den Ver­ein qua­li­fi­zier­te sich Ursu­la Augus­tin mit ihrer erst 6‑jährigen Pony­stu­te Dora Dia­mant 2 für das Ste­chen und konn­te nach dem 2. Umlauf mit dem ihr zuge­los­ten Pony Nanu in der Gesamt­wer­tung Platz 5 belegen.

Seit Jah­ren ein fest zusam­men­ge­schweiß­tes und bay­ern­weit höchst erfolg­rei­ches Team sieg­ten sou­ve­rän in der DreL** Vio­la Livia Augus­tin vom RFV Bir­ken­reuth und ihr Pony Insel­hofs Oli­ver Twist.

„End­lich ein­mal etwas für die Oldies“, freu­te sich Ver­eins­mit­glied Uli Mie­risch über die Prü­fung „Oldie Cup“, bei dem Pferd und Rei­ter zusam­men min­des­tens 45 Jah­re alt sein muss­ten. Mit einer Wert­no­te von 7,0 gewann sie mit ihrem Pferd Sapi­en­ti Sat 2 nicht nur die Prü­fung; mit einem Gesamt­al­ter von 69 Jah­ren wur­den bei­de außer­dem mit einem Son­der­eh­ren­preis für das ältes­te Pferd-Rei­ter-Paar ausgezeichnet.

In den eben­falls am Sams­tag durch­ge­führ­ten Dres­sur­rei­ter­prü­fun­gen der Kl A sieg­te in der Alters­klas­se Ü 30 Julia­ne Anzel­ho­fer, Pfer­de­freun­de But­ten­heim e.V., auf ihrem Pferd Tia­go 8, Ursu­la Augus­tin auf Dora Dia­mant und Jut­ta Schmitt auf Lan­do L beleg­ten die Plät­ze 2 und 3. In der Alters­klas­se U 30 sieg­te Emme­lie Mey­er, RV Strüt­hof e.V., auf Peppa.

Am Sonn­tag konn­ten v.a. die Jüngs­ten ihr Kön­nen unter Beweis stel­len. Als Hit erwies sich wie­der ein­mal der Pony-Führ­zü­gel-Wett­be­werb mit Hin­der­nis­sen. Geführt pas­sier­ten vier- bis zehn­jäh­ri­ge Kin­der mit ihren Ponys im Schritt und Trab einen Geschick­lich­keits­par­cours, der es in sich hat­te. Teil­neh­mer, Publi­kum und Rich­ter waren begeis­tert. Rich­te­rin Doris Fei­he schwärm­te: „So ein Par­cours bie­tet den klei­nen Rei­tern spie­le­risch die Mög­lich­keit, einen aus­ba­lan­cier­ten Sitz und aller­ers­te Ein­wir­kung im Schritt und Trab zu zei­gen“. Geführt von ihrer Mut­ter strahl­te die erst fünf­jäh­ri­ge Char­lot­te Ihr­ke auf dem Ver­ein­s­po­ny Wen­dy über einen drit­ten Platz (Wert­no­te 7,2). Jas­min Oßmann konn­te auf Vam­pyr sogar einen Sieg verzeichnen.

Bes­te Stim­mung ver­brei­te­te sich auf der vol­len Zuschau­er­tri­bü­ne beim „Jump and Run“. Ange­feu­ert vom Publi­kum spran­gen und rann­ten sie­ben Teams, bestehend aus einem Rei­ter und einem Läu­fer, über vier Hin­der­nis­se gegen die Zeit. Mit einem Zeit­vor­sprung von 1,32 Sekun­den gewan­nen Nico­le Hüb­ner, RFV Kulm­bach e.V., auf Viser­i­on G, und ihre Läu­fe­rin die Prüfung.

In den Rei­ter­wett­be­wer­ben Schritt – Trab und Schritt-Trab-Galopp zeig­ten sich sämt­li­che Nach­wuchs­rei­ter hoch­mo­ti­viert. Lia­ra Och­mann (RW Schritt-Trab) und Elin Krum­bü­gel (RW Schritt-Trab-Galopp), bei­de Mit­glie­der des gast­ge­ben­den Ver­eins, konn­ten auf dem Ver­ein­s­po­ny Nanu sogar einen Sieg bzw. einen zwei­ten Platz mit nach Hau­se tragen.

Land­rat Dr. Ulm, seit vie­len Jah­ren Schirm­herr der Tur­nie­re auf der Reit­an­la­ge in Bir­ken­reuth, Bür­ger­meis­ter des Mark­tes Wie­sent­tal Traut­ner, und Chris­tia­ne Mey­er, Bür­ger­meis­te­rin der Stadt Eber­manntadt, waren sich einig: ein immer wie­der schö­nes Tur­nier­er­leb­nis in Bir­ken­reuth mit beein­dru­cken­den rei­ter­li­chen Leis­tun­gen und einem hoch moti­vier­ten und enga­gier­ten Verein.