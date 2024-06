Am Sams­tag, 22. Juni 2024, fah­ren auf zwei Tou­ren im Land­kreis Umwelt­mo­bi­le und hal­ten an Sta­tio­nen in Holl­feld, Auf­seß, Mis­tel­gau, Glas­hüt­ten, Mis­tel­bach, Eckers­dorf, Peg­nitz, Ahorn­tal und Waischenfeld.

Tour 1 – Hal­te­sta­tio­nen und ‑zei­ten:

Uhr­zeit: Gemein­de: Haltestationen

08:00–09:00: Holl­feld: Holl­feld, Schüt­zen­fest­platz (Bay­reu­ther Straße)

09:30–10:00: Auf­seß: Auf­seß, Park­platz „Im Tal“

10:15–10:30: Auf­seß: Hoch­stahl, Feu­er­wehr­haus ggü. Haus­num­mer 23

11:00–11:30: Mis­tel­gau: Wohns­ge­haig, Orts­aus­gang bei Glas­con­tai­ner ggü. Hs. Nr. 57

11:50–12:30: Glas­hüt­ten: Glas­hüt­ten, Bau­hof (Bay­reu­ther Stra­ße 1)

12:50–13:45: Mis­tel­bach : Mis­tel­bach, Johann-Feilner-Straße

14:00–14:15: Eckers­dorf : Ober­waiz, Feuerwehrhaus

14:30–14:45: Eckers­dorf : Neu­städt­lein, Park­platz Friedhof

Tour 2 – Hal­te­sta­tio­nen und ‑zei­ten:

Uhr­zeit: Gemein­de: Haltestation

08:00–08:30: Peg­nitz: Tro­schen­reuth, Klär­an­la­ge (Zu den Gärten)

08:45–09:15: Peg­nitz: Kör­bel­dorf, Kapel­le am Orts­aus­gang (Büchen­ba­cher Weg)

09:30–10:00: Peg­nitz: Buch­au, Park­platz Fa. Potz­ler (Erl­bach­str. )

10:15–11:15: Peg­nitz: Tro­ckau, geschot­ter­ter Park­platz (St. Thomas-Weg)

11:30–12:30: Ahorn­tal: Kirch­ahorn, neu­er Sport­platz (Fest­platz)

13:15–14:00: Ahorn­tal: Oberails­feld, Orts­mit­te, Bus­hal­te­stel­le (bei Hs. Nr. 28/36)

14:15–15:15: Wai­schen­feld: Wai­schen­feld, Wen­de­platz in der Fischergasse

15:45–16:15: Peg­nitz: Bronn, Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus (Klum­per­tal­stra­ße)

Typi­sche Pro­blem­ab­fäl­le sind z.B. Neon­röh­ren, LED-Lam­pen, flüs­si­ge Far­ben und Lacke, Lösungs­mit­tel, Ver­dün­ner, Bat­te­rien und Akkus, Kleb­stof­fe, Medi­ka­men­te, Feu­er­zeu­ge und Spray­do­sen mit Rest­in­halt, Nagel­lack­ent­fer­ner, Frost­schutz­mit­tel, Auto­pfle­ge­mit­tel, Haus­halts­rei­ni­ger und Behält­nis­se mit unbe­kann­tem Inhalt.

Auch klei­ne Elek­tro­ge­rä­te bis 50 cm Kan­ten­län­ge wer­den beim Umwelt­mo­bil ange­nom­men. Die Anlie­fe­rer wer­den jedoch gebe­ten, Bat­te­rien und Akkus sowie Leucht­mit­tel vor der Abga­be aus den Gerä­ten zu ent­fer­nen und die­se sepa­rat dem Ent­sor­gungs­per­so­nal zu über­ge­ben. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie im Land­rats­amt Bay­reuth, Tele­fon 0921 728 401.