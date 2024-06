Sozi­al- und Gesund­heits­aus­schuss mit kur­zer Tagesordnung

In sei­ner nächs­ten öffent­li­chen Sit­zung am Mitt­woch, 26. Juni, um 16:15 Uhr befasst sich der Sozi­al- und Gesund­heits­aus­schuss des Stadt­rats unter ande­rem mit dem Jah­res­be­richt 2023 des Pfle­ge­stütz­punkts. Die Sit­zung fin­det im Rats­saal des Rat­hau­ses (1. OG) statt. Wei­te­re The­men sind die Ände­rung der Gebüh­ren­sat­zung zur Sat­zung für die städ­ti­schen Ver­fü­gungs­woh­nun­gen und die Über­tra­gung und Ver­wen­dung von Bud­get­er­geb­nis­sen 2023 des Sozialamts.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Alfred-Mehl-Stra­ße: Vor­stel­lung der geplan­ten Spielkombination

Das kom­mu­na­le Amt für Stadt­teil­ar­beit lädt am Mitt­woch, 26. Juni, um 16:00 Uhr zu einer Vor­stel­lung der geplan­ten neu­en Spiel­kom­bi­na­ti­on am Spiel­platz in der Alfred-Mehl-Stra­ße in Elters­dorf ein. Nach der Vor­stel­lung soll es eine Bewer­tung und Abstim­mung aller Inter­es­sier­ten geben, Wün­sche und Anre­gun­gen kön­nen ein­ge­bracht werden.

Das ver­al­te­te Klet­ter­ge­rüst mit Rut­sche muss ersetzt wer­den. Die von Her­stel­lern gefer­tig­ten Ent­wür­fe sol­len vor­ge­stellt und dis­ku­tiert werden.

Werk­aus­schuss Erlan­ger Job­cen­ter trifft sich

Der Werk­aus­schuss Erlan­ger Job­cen­ter kommt am Mitt­woch, 26. Juni, um 16:45 Uhr im Rat­haus (1. OG, Rats­saal) zu sei­ner nächs­ten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen die Eröff­nungs­fei­er der Jugend­be­rufs­agen­tur, die Arbeits­markt­sta­tis­tik des Job­cen­ters für Janu­ar, der Besuch der Lan­des­be­auf­trag­ten für Daten­schutz und ande­res mehr.

Orts­bei­rat Frau­en­au­rach tagt

Der Orts­bei­rat Frau­en­au­rach trifft sich am Mitt­woch, 26. Juni, um 19:30 Uhr im Gemein­de­zen­trum (Gais­bühl­stra­ße 4) zu sei­ner nächs­ten öffent­li­chen Sit­zung. Auf der Tages­ord­nung des Gre­mi­ums ste­hen der Park­platz an der Frei­zeit­an­la­ge (Kraft­werk­stra­ße), die Erneue­rung von Grün­an­la­gen, der Stand zu Pump­track und Auto­bahn­aus­bau und ande­res mehr.

Nie­dern­dor­fer Stra­ße gesperrt

Die Nie­dern­dor­fer Stra­ße ist an der Auto­bahn­un­ter­füh­rung (Anschluss­stel­le Erlan­gen-Frau­en­au­rach) von Frei­tag, 28. Juni, ca. 20:00 Uhr bis vor­aus­sicht­lich Mon­tag, 1. Juli, ca. 5:00 Uhr, gesperrt. Dar­über infor­mier­te die Auto­bahn GmbH des Bun­des. Im Rah­men der Arbei­ten für den sechs­strei­fi­gen Aus­bau der BAB A3 wird das Unter­füh­rungs­bau­werks, das die Nie­dern­dor­fer Stra­ße an der Anschluss­stel­le Erlan­gen-Frau­en­au­rach unter der Auto­bahn hin­durch­führt, schritt­wei­se abge­bro­chen und anschlie­ßend neu errich­tet. Zunächst wird nun das nörd­li­che Teil­bau­werk, dass die Rich­tungs­fahr­bahn Frankfurt/​Main trägt, neu errichtet.

Ver­kehrs­teil­neh­mer, die auf der Nie­dern­dor­fer Stra­ße aus Her­zo­gen­au­rach kom­mend nach Erlan­gen fah­ren oder in Fahrt­rich­tung Würz­burg auf die Auto­bahn auf­fah­ren wol­len, wer­den zunächst über die Auto­bahn in Rich­tung Nürn­berg zum Auto­bahn­kreuz Fürth-Erlan­gen und vor dort in Rich­tung Würz­burg gelei­tet. Die Auf­fahrt auf die A3 in Fahrt­rich­tung Nürn­berg ist möglich.

Ver­kehrs­teil­neh­mer, die auf der Nie­dern­dor­fer Stra­ße aus Erlan­gen kom­mend nach Her­zo­gen­au­rach fah­ren oder in Fahrt­rich­tung Nürn­berg auf die Auto­bahn auf­fah­ren wol­len, wer­den über die Auto­bahn in Rich­tung Würz­burg und die Anschluss­stel­le Erlan­gen-West umge­lei­tet. Die Auf­fahrt auf die A3 in Fahrt­rich­tung Würz­burg ist möglich.

Ver­kehrs­teil­neh­mer, die auf der Auto­bahn aus Rich­tung Nürn­berg kom­mend in Rich­tung Her­zo­gen­au­rach von der Auto­bahn abfah­ren wol­len, wer­den über die Anschluss­stel­le Erlan­gen-West umge­lei­tet. Die Aus­fahrt in Rich­tung Erlan­gen ist möglich.

Ver­kehrs­teil­neh­mer, die auf der Auto­bahn aus Rich­tung Würz­burg kom­mend mit Fahrt­ziel Erlan­gen abfah­ren, wer­den über die Bedarfs­um­lei­tung U21 umge­lei­tet. Die Aus­fahrt in Rich­tung Her­zo­gen­au­rach ist möglich.

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.a3​-nord​bay​ern​.de.

Arbei­ten in der Äuße­ren Ten­nen­lo­her Stra­ße dau­ern länger

Die Ver­kehrs­ein­schrän­kun­gen in der Äuße­ren Ten­nen­lo­her Stra­ße (gegen­über Bun­sen­stra­ße) dau­ern län­ger. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, kommt es noch bis Frei­tag, 28. Juni, zu Behin­de­run­gen in die­sem Bereich. Der Grund sind Arbei­ten am Kanal. Eine Bau­stel­len­am­pel regelt den Ver­kehr. Info: www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Sper­rung in der Hein­rich-Hertz-Stra­ße noch bis 12. Juli

Die Sper­rung in der Hein­rich-Hertz-Stra­ße dau­ert noch bis Frei­tag, 12. Juli. Das teil­te das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit. Auf­grund von Sanie­rungs­maß­nah­men meh­re­rer Wohn­blö­cke kommt es hier ver­mehrt zu Ver­kehrs­ein­schrän­kun­gen wie Vollsperrungen.

Zoll­haus­fest macht Sper­run­gen nötig

Wegen des Zoll­haus­fests kommt es von Frei­tag, 28. Juni (5:00 Uhr), bis Mon­tag, 1. Juli (4:00 Uhr) zu einer Rei­he Sper­run­gen bzw. Ver­kehrs­be­schrän­kun­gen. Die Wer­ner-von-Sie­mens-Stra­ße ist ab der Ein­mün­dung Feld­stra­ße gesperrt, eben­so die Luit­pold­stra­ße zwi­schen Geb­bert- und Bis­marck­stra­ße. Rund um den Fest­be­reich gibt es zahl­rei­che Hal­te­ver­bo­te. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.