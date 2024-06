Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Alko­hol- und Dro­gen­fahr­ten im Stadtgebiet

COBURG. Am Don­ners­tag­abend kon­trol­lier­ten Cobur­ger Poli­zis­ten einen Auto­fah­rer sowie einen E‑S­coo­ter-Fah­rer. Der E‑S­coo­ter-Fah­rer stand unter Dro­gen­ein­fluss und der Auto­fah­rer hat­te den zuläs­si­gen Alko­hol­grenz­wert überschritten.

Bei der Kon­trol­le des 21-jäh­ri­gen Rol­ler­fah­rers um 19.40 Uhr in der Juden­gas­se stand die­ser unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an.

Um 20.30 Uhr folg­te die Kon­trol­le eines 71-jäh­ri­gen Cobur­gers mit sei­nem Citro­en in der Moh­ren­stra­ße. Hier zeig­te der Alko­mat einen Wert von 0,56 Pro­mil­le. Auch hier unter­ban­den die Beam­ten die Wei­ter­fahrt. In bei­den Fäl­len ermit­teln die Poli­zis­ten wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz. Sowohl die Alko­hol­fahrt als auch die Dro­gen­fahrt führt zu einem min­des­tens ein­mo­na­ti­gen Fahr­ver­bot sowie einem Buß­geld­be­scheid in Höhe eines mitt­le­ren drei­stel­li­gen Eurobetrags.

Bäu­me an zwei unter­schied­li­chen Schu­len im Stadt­ge­biet abgesägt

COBURG. An einem der Cobur­ger Gym­na­si­en sowie der Fach­ober­schu­le säg­ten Unbe­kann­te einen Baum auf dem Schul­ge­län­de ab.

Am Don­ners­tag­mor­gen erreich­te die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on die Mit­tei­lung des Gym­na­si­ums Alex­an­drinum in der Seid­mann­sor­fer Stra­ße. Im Bereich des Michae­lis­gäß­chens säg­te in der Nacht zum Don­ners­tag ein Unbe­kann­ter einen Baum an, der schließ­lich auf den Fuß­weg kippte.

In den ver­gan­ge­nen Tagen säg­ten Unbe­kann­te auf dem Schul­ge­län­de der Fach­ober­schu­le am Plat­te­nä­cker einen Baum an, der eben­falls umstürz­te und meh­re­re Flie­ßen beschä­dig­te. Die Cobur­ger Poli­zis­ten gehen in bei­den Fäl­len von einem Sach­scha­den in Höhe von etwa 1.000 Euro aus. Die Beam­ten ermitt­len wegen Sach­be­schä­di­gung und bit­ten unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

„Die Freu­de währ­te nur kurz“

Am Frei­tag­mor­gen, gegen 11:30 Uhr, fiel im Bereich der Lau­te­rer Str., Coburg, Tuning­spe­zia­lis­ten der Ver­kehrs­po­li­zei Coburg ein VW Golf auf, wel­cher auf Grund sei­ner mar­kan­ten Optik einer Kon­trol­le unter­zo­gen wurde.

Bei der Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten eine ver­län­ger­te Motor­hau­be (sog. „Böser Blick“) und im Bereich der Heck­schei­be Tönungs­fo­lie fest.

Für die­se An- und Umbau­ten konn­te der 34-jäh­ri­ge Fah­rer aus dem Land­kreis Coburg kei­ner­lei Geneh­mi­gun­gen oder Ein­tra­gun­gen im Fahr­zeug­schein vorweisen.

Des­halb erlosch an Ort und Stel­le die Betriebs­er­laub­nis des Golfs.

Die­ser Umstand war für den Fah­rer beson­ders ärger­lich, da er kurz vor­her das Fahr­zeug bei der Zulas­sungs­stel­le Coburg zuließ.

Dem Fah­rer droht nun ein Buß­geld in Höhe von 90 € und eine Fahr­zeug­ab­nah­me bei einer Sach­ver­stän­di­gen­or­ga­ni­sa­ti­on zur Wie­der­erlan­gung der Betriebs­er­laub­nis. Anschlie­ßend muss er erneut zur Zulas­sungs­stel­le, um das Fahr­zeug wie­der zu zulassen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Über­hol­vor­gang misslungen

Küps – Die Fah­re­rin eines Fiat woll­te am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag, gegen 17.15 Uhr auf der Staats­stra­ße 2200 einen vor­aus­fah­ren­den Audi-Fah­rer über­ho­len. Hier­bei über­sah sie aller­dings den Gegen­ver­kehr und muss­te, um einen Fron­tal­zu­sam­men­stoß zu ver­mei­den wie­der ein­sche­ren. Hier­bei tou­chier­tes sie den Audi. Der ent­stan­de­ne Gesamtsach­scha­den belauft sich auf etwa 5000 Euro. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Trak­tor­fah­rer gesucht

Wil­helms­thal – Am Don­ners­tag, gegen 09.30 Uhr befuhr der Fah­rer eines Peu­geot, kom­mend aus Fahrt­rich­tung Tschirn, die Orts­durch­fahrt von Effel­ter. Hier kam die­sen ein Trak­tor mit einem Anbau­ge­rät ent­ge­gen. Es kam zwi­schen den bei­den Fahr­zeu­gen zu einem seit­li­chen Streif­vor­gang. Im wei­te­ren Ver­lauf wur­de der Geschä­dig­te bei der Poli­zei vor­stel­lig. Vom Trak­tor­fah­rer fehlt jede Spur. Der ent­stan­de­ne Scha­den beträgt etwa 5000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -