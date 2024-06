Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Beim Ein­kauf beklaut

BAM­BERG – Am Don­ners­tag­abend stell­te eine 37jähriger Kun­de aus dem Bam­ber­ger Land­kreis sei­nen Ruck­sack im Kas­sen­be­reich eines Super­mark­tes ab, um sei­ne Ein­käu­fe zu bezah­len. Ein Lang­fin­ger nutz­te die Gele­gen­heit und nahm den Ruck­sack an sich. Der Eigen­tü­mer bemerk­te jedoch schnell, dass der Ruck­sack fehl­te. Er konn­te den Dieb ver­fol­gen und bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­hal­ten. Nun war­tet auf den Lang­fin­ger ein Straf­ver­fah­ren wegen Diebstahl.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Don­ners­tag zwi­schen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr wur­de ein in der Hans-Birk­mayr-Stra­ße abge­stell­ter Renault ange­fah­ren und an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te beschädigt.

Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich nach dem Zusammenstoß.

Am sel­ben Tag zwi­schen 09.00 Uhr und 17.30 Uhr wur­de auch ein Land Rover ange­fah­ren. Hier kom­men jedoch meh­re­re poten­ti­el­le Unfal­lört­lich­kei­ten in Betracht.

So kann sich der Zusam­men­stoß in der Tar­vi­stra­ße in Gau­stadt zuge­tra­gen haben. Aber auch die Zoll­ner­stra­ße, sowie die Klos­ter-Lang­heim-Stra­ße oder der Volks­park sind mög­li­che Unfall­or­te. Schluss­end­lich ent­stand hier ein Sach­scha­den von etwa 5000 Euro.

Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den Unfall­fluch­ten bzw. den Ver­ur­sa­chern geben kann wird gebe­ten sich unter 0951–91290 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

DÖRF­LEINS. In der Zehnt­stra­ße wur­den in der Zeit von Mon­tag, 16.00 Uhr bis Don­ners­tag, 10.00 Uhr, an zwei Gebäu­den Haus­wän­de mit einer unbe­kann­ten Sub­stanz beschmiert. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu der Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

OBER­HAID. Zwi­schen Mitt­woch und Don­ners­tag kam es in der Baum­stra­ße zu einer Sach­be­schä­di­gung. Unbe­kann­te, ver­mut­lich Jugend­li­che, bewar­fen eine Haus­fas­sa­de mit rohen Eiern. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 100 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu der Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

PÖDEL­DORF. Am Don­ners­tag­mor­gen kam es bei der Auf­fahrt auf die Staats­stra­ße zu einem Unfall. Eine 18-Jäh­ri­ge mit einem Klein­trans­por­ter kam aus süd­li­cher Rich­tung und über­sah eine auf der Vor­fahrts­stra­ße aus west­li­cher Rich­tung kom­men­de 21-Jäh­ri­ge mit einem Pkw, Audi/​A3. Sie konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen und bei­de Fahr­zeu­ge kol­li­dier­ten. Die Audi-Fah­re­rin wur­de mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus gebracht. An ihrem Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 10.000 Euro, am Klein­trans­por­ter in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BREI­TEN­GÜSS­BACH. In der Bam­ber­ger Stra­ße ereig­ne­te sich am Don­ners­tag zwi­schen 6.15 Uhr und 8.15 Uhr ein Unfall mit Fah­rer­flucht. Ein Unbe­kann­ter beschä­dig­te einen Klein­trans­por­ter am lin­ken Außen­spie­gel und Kot­flü­gel und ent­fern­te sich uner­laubt vom Unfall­ort. Der Sach­scha­den beträgt ca. 400 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Fah­ren ohne Fahrerlaubnis

Pretz­feld. Am Frei­tag kurz nach Mit­ter­nacht konn­te ein Mann beob­ach­tet wer­den, der mit sei­nem Klein­kraft­rad den Fahr­rad­weg von Wann­bach Rich­tung Unter­zauns­bach befuhr. Die­ser soll­te einer Kon­trol­le unter­zo­gen wer­den, flüch­te­te jedoch. Kurz dar­auf stell­te er sei­nen Rol­ler ab und woll­te die Flucht zu Fuß fort­set­zen. Der Flucht­ver­such nütz­te dem 56-jäh­ri­gen Moped­fah­rer aber wenig. Eine anschlie­ßen­de Alko­hol­kon­trol­le ergab einen Wert von 0,88 Pro­mil­le. Wei­ter­hin stell­te sich her­aus, dass der Mann nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis war. Die Wei­ter­fahrt wur­de somit unter­bun­den und die Fahr­zeug­schlüs­sel wur­den durch die Beam­ten sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Kir­chen­fens­ter eingeschlagen

EBENS­FELD, LKR. LICH­TEN­FELS. Im Zeit­raum von Mitt­woch bis Don­ners­tag, hat ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Fens­ter­schei­be der Pfarr­kir­che in Ebens­feld ein­ge­schla­gen und somit einen Sach­scha­den von ca. 1.000 Euro ver­ur­sacht. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 bei der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein zu melden.

Schu­he entwendet

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag gegen 14:00 Uhr spa­zier­te ein unbe­kann­ter Mann auf­fäl­lig durch das Waren­haus in der Lich­ten­fel­ser Innen­stadt. Die­ser zog sich ein Paar Damen-Halb­schu­he an und stell­te sein eige­nes Schuh­werk ver­steckt in das Regal. Der Dieb wur­de als, ca. 55 Jah­re, kräf­tig, 90kg und ca. 180cm groß beschrie­ben. Zudem trug er ein blau­es Polo-Shirt, eine Müt­ze mit Camou­fla­ge-Mus­ter und hat ein gro­ßes Mut­ter­mal an der rech­ten Wade. Außer­dem führ­te er einen schwar­zen PUMA-Ruck­sack mit sich. Bei sach­dien­li­chen Hin­wei­sen zum Täter wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzten.

Fahr­rad gestohlen

LICH­TEN­FELS. Im Zeit­raum von Sams­tag 20:00 Uhr bis Sonn­tag 18:00 Uhr, wur­de in der Bahn­hof­stra­ße ein schwar­zes Her­ren-Renn­rad mit blau­en Strei­fen ent­wen­det. Die­ses war an einem Pfos­ten, mit einem Schloss gesi­chert, abge­stellt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Auto beschä­digt-Zeu­gen­auf­ruf

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag gegen 15:00 Uhr stell­te eine Frau ihren Sko­da Superb, mit Nürn­ber­ger Zulas­sung, auf einem Park­platz in der Kröß­wehr­stra­ße in Ober­wal­len­stadt ab. Als sie gegen 20:00 Uhr zurück­kehr­te, muss­te sie fest­stel­len, dass ihr Auto beschä­digt wor­den war. Zeu­gen der Tat wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.