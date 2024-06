Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Dieb­stahl eines hoch­wer­ti­gen Fahrrads

Spar­dorf – In der Nacht vom 18.06.2024 zum 19.06.2024 wur­de ein hoch­wer­ti­ges, grau­es Moun­tain­bike der Mar­ke Cube aus der Tief­ga­ra­ge eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Son­nen­blu­men­weg ent­wen­det. Der Wert des Fahr­ra­des beträgt ca. 3000 Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131 /98842–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­flucht in Spardorf

Utten­reuth – In der Zeit vom 18.06.24, ca. 18.00 Uhr, bis 20.06.24, ca. 06.30 Uhr, wur­de in der Stra­ße Hohe War­te 3 ein wei­ßer VW-Klein­bus durch ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le, ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131/98842–0 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Dieb­stahl von Baustelle

Im Zeit­raum vom 19.06.2024, 15.00 Uhr, bis 20.06.2024, 07.00 Uhr, ent­wen­de­ten unbe­kann­te Täter aus einer Bau­stel­le in Her­zo­gen­au­rach in der Geschwis­ter-Scholl-Stra­ße eine Palet­te mit ins­ge­samt 54 Säcken Flie­sen­kle­ber. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt 2.430 €. Hin­wei­se auf die Täter nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach (09132/7809–0) entgegen.

Ver­kehrs­un­fall mit Tierbeteiligung

Am 21.06.2024, gegen 1.50 Uhr, befuhr ein 20jähriger mit sei­nem BMW in Her­zo­gen­au­rach die Vacher Stra­ße in Rich­tung Vach. In einem Kur­ven­be­reich muss­te der Fah­rer einem Tier aus­wei­chen und kommt nach links von der Fahr­bahn ab. Er kommt nach ca. 100 m im angren­zen­den Feld zum Ste­hen. Ein Zusam­men­stoß mit dem Tier erfolg­te nicht. Der Gesamt­scha­den am Pkw beträgt rund 5.000 €. Unter ande­rem brach die Vorderachse.

Wei­ter­hin wur­den ca. 300 m² Wei­zen auf dem Feld beschä­digt. Da der Pkw nicht mehr fahr­be­reit war, musst er abge­schleppt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a. d. Aisch

Trink­geld­kas­se gestohlen

In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag wur­de die Trink­geld­kas­se vom Spar­gel­stand in der Rothen­bur­ger Stra­ße in Höchstadt gestoh­len. Der unbe­kann­te Täter brach das Schloss des Stan­des auf und erbeu­te­te 30 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a. d. Aisch unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.

Wurst­kö­der mit Metall­stü­cken in Gar­ten geworfen

Eine Hun­de­hal­te­rin aus dem Eiben­weg in Höchstadt a. d. Aisch muss­te am Don­ners­tag­mor­gen fest­stel­len, dass in ihrem Gar­ten mit Metall gespick­te Wurst­kö­der lagen und bereits von einem ihrer Hun­de ange­nom­men wur­den. Der außer­halb jeder sozia­len Norm han­deln­de Täter hat offen­bar auf grau­sa­me Wei­se ver­sucht, die Hun­de der Frau zumin­dest schwer zu ver­let­zen, wes­halb die Poli­zei Höchstadt a. d. Aisch nun wegen einer Straf­tat gegen Unbe­kannt ermit­telt. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a. d. Aisch unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.

Auto zer­kratzt

Der Pkw einer Anwoh­ne­rin der Blu­men­stra­ße in Hem­ho­fen wur­de am Mitt­woch zwi­schen 11.00 Uhr und 22.30 Uhr von einem unbe­kann­ten Täter mut­wil­lig beschä­digt. Die Frau stell­te an der Motor­hau­be ihres gepark­ten wei­ßen Sko­das einen Krat­zer fest, der absicht­lich ver­ur­sacht wor­den sein dürf­te. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 500 Euro. Auch hier wer­den Zeu­gen gebe­ten, die bei der PI Höchstadt a. d. Aisch zu melden.