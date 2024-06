Der fina­le Count­down läuft: bis zum 28. Juni kön­nen sich inter­es­sier­te Nach­wuchs­ärz­tin­nen und –ärz­te um einen Stu­di­en­platz für das Win­ter­se­mes­ter 2024/25 bei der Medi­cal School REGIO­MED bewerben.

Seit 2016 wer­den jähr­lich 30 Plät­ze ver­ge­ben für ein Stu­di­um der Human­me­di­zin. Die ers­ten drei Jah­re des Stu­di­ums ver­brin­gen die Stu­die­ren­den im kroa­ti­schen Split, die letz­ten drei Jah­ren absol­vie­ren sie den kli­ni­schen Teil des Stu­di­ums in Ein­rich­tun­gen des REGIO­MED Ver­bunds. Seit Beginn der Koope­ra­ti­on zwi­schen den REGIO­MED-Kli­ni­ken und der Uni­ver­si­tät Split, haben bereits zwei Jahr­gän­ge das Medi­zin­stu­di­um erfolg­reich in Split und Coburg absol­viert. Neben dem Medi­zin­stu­di­um ermög­licht das Pro­gramm auch die Wei­ter­qua­li­fi­zie­rung der aus­ge­bil­de­ten Ärz­te in Form des Dok­tor­ti­tels PhD und die Beru­fung von qua­li­fi­zier­ten Ärz­ten zur Pro­fes­sur an der Uni­ver­si­tät Split.

Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist neben der Urlaubs­ku­lis­se an der Adria in Kroa­ti­en, dass es für die Zulas­sung kein Abitur von 1,0 braucht. Denn neben guten schu­li­schen Leis­tun­gen soll­ten die Bewer­ber auch per­sön­li­che Eigen­schaf­ten mit­brin­gen, die sie zum erfolg­rei­chen Abschluss des Stu­di­ums und zur spä­te­ren Tätig­keit als Arzt befähigen.

Da die Medi­cal School REGIO­MED eine Ein­rich­tung mit kom­mu­na­ler Trä­ger­schaft ist und mit einer staat­lich aner­kann­ten Uni­ver­si­tät im EU-Aus­land koope­riert, wer­den die Kos­ten für das Stu­di­um nicht vom Staat getra­gen. Den Stu­die­ren­den kön­nen Finan­zie­rungs­an­ge­bo­te über Bil­dungs­kre­di­te oder Sti­pen­di­en ange­bo­ten wer­den. Die Medi­cal School REGIO­MED GmbH ist eine eigen­stän­di­ge Gesell­schaft und nicht von der Insol­venz der REGIO­MED Kli­ni­ken GmbH und ande­rer Gesell­schaf­ten des Ver­bunds betroffen.

Stu­di­en­in­ter­es­sier­te kön­nen sich noch bis 28.06.2024 für das Win­ter­se­mes­ter 2024/2025 bewer­ben. Alle Infor­ma­tio­nen sind unter www​.medi​cal​school​-regio​med​.de verfügbar.