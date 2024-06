Die Stadt Weis­main lädt am Sonn­tag, den 23. Juni zum Kirch­weih­markt mit Ver­kaufs­of­fe­nem Sonn­tag ein. Von 8 bis 17 Uhr freu­en sich über 25 Markt­trei­ben­de auf dem Markt­platz auf ihren Besuch. Die Geschäf­te in der Innen­stadt öff­nen von 13 bis 17 Uhr ihre Pfor­ten. Am Abend lädt die Weis­mai­ner Blas­mu­sik ab 17 Uhr in den Kas­ten­hof ein. Für Besu­cher der Ver­an­stal­tun­gen ste­hen Park­plät­ze im städ­ti­schen Bau­hof, auf dem Gelän­de der Fir­ma dhib in der Abt-Knau­er-Stra­ße und der Häf­ner­gas­se, sowie an der Grund­schu­le in der Bgm.-Rothlauf-Straße zur Verfügung.

