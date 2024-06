Die The­men der Sendung:

Zucker­wat­te, Karus­sell und ganz viel Stim­mung: Kär­wa im Park (Nürnberg/​Mittelfranken)

Das BR-Stu­dio Nürn­berg wird 75 – und lädt aus die­sem Anlass zu einer frän­ki­schen Kär­wa ein. Von Frei­tag, 21. bis Sonn­tag, 23. Juni 2024 wird im Stu­dio­park gefei­ert – mit Fahr­ge­schäf­ten und Kär­wa-Stän­den, Tanz, Unter­hal­tung und vie­lem mehr.

Immer nah dran: 75 Jah­re BR Fran­ken (Nürnberg/​Mittelfranken)

Hans-Joa­chim Kulen­kampff und Peter Fran­ken­feld – im BR Stu­dio Nürn­berg beginnt ihre Kar­rie­re. Sen­dun­gen wie „Fran­ken­schau“, „Fast­nacht in Fran­ken“ und „Kaba­rett aus Fran­ken“ erobern die Wohn­zim­mer. Der Aus­bau der Kor­re­spon­den­ten­bü­ros zeigt die enor­me Ent­wick­lung der regio­na­len Bericht­erstat­tung. Ob Aschaf­fen­burg, Hof oder Wei­ßen­burg: BR Fran­ken ist vor Ort.

Vom Küch­le­ba­cken bis zum Tanz: Kirch­weih­bräu­che ver­bin­den (Pees­ten, Würzburg/​Oberfranken, Unterfranken)

„Wer hat Ker­wa? Wir ham Ker­wa!“ – so schrei­en die Ker­wa­ma­d­la und ‑bum laut­stark bei der Kirch­weih im ober­frän­ki­schen Pees­ten. Zwei Tage lang fei­ern sie ihre Lin­den­ker­wa und tan­zen in ihrem Baum, der in der Orts­mit­te steht. Bezirks­hei­mat­pfle­ger Prof. Dr. Klaus Reder erklärt, dass die Kirch­weih aktu­el­ler denn je ist. Bräu­che struk­tu­rie­ren das Leben, schen­ken Gemein­schaft, Halt und Sicher­heit – Wer­te, die in die­sen Tagen von gro­ßer Bedeu­tung sind. „Kirch­weih“ hat vie­le Gesich­ter und Rede­wen­dun­gen, weiß Dr. Moni­ka Fritz-Scheu­plein (Pro­jekt­lei­te­rin Unter­frän­ki­sches Dialektinstitut).

BR Fern­se­hen, Frankenschau

Sonn­tag, 23. Juni 2024, 17.45 Uhr

Mode­ra­ti­on: Dag­mar Fuchs, Rüdi­ger Baumann

Redak­ti­on: Tho­mas Rex

ARD Media­thek: nach der Sen­dung 2 Jah­re verfügbar