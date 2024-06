LinaThe­ra sichert Grund­stück für Pro­duk­ti­ons­stand­ort in Hal­lern­dorf, wich­ti­ger Mei­len­stein für LinaThe­ra und Medi­cal Val­ley Forchheim

Anläss­lich des Besuchs von Wirt­schafts­mi­nis­ter Aiwan­ger und Umwelt­mi­nis­ter Glau­ber ver­kün­de­ten Ger­hard Bau­er, Bür­ger­meis­ter der Gemein­de Hal­lern­dorf, und Chris­toph Thiel, Geschäfts­füh­rer der LinaThe­ra GmbH, gute Nach­rich­ten: „Wir haben einen gro­ßen Mei­len­stein erreicht und freu­en uns, dass wir in Hal­lern­dorf und im Medi­cal Val­ley des Land­kreis Forch­heim will­kom­men gehei­ßen wur­den!“, betont Chris­toph Thiel.

Beim Besuch der bei­den Staats­mi­nis­ter gab Ger­hard Bau­er bekannt: „LinaThe­ra sie­delt sich auf 1,2 ha in unse­rem neu­en Gewer­be­ge­biet Reg­nitz­wehr Schlam­mers­dorf an und Hal­lern­dorf wird Teil des Medi­cal Val­leys!“. Die Gemein­de und das Unter­neh­men sind sich schnell einig gewor­den, nach­dem sie Vik­tor Nau­mann, Geschäfts­füh­rer des Medi­cal Val­ley Cen­ter Forch­heim, Ende 2023 bekannt gemacht hat. „Im Land­kreis Forch­heim pro­fi­tie­ren Unter­neh­men und Gemein­den von einem akti­ven Netz­werk“, betont Vik­tor Nau­mann und fügt an, „im Medi­cal Val­ley sind glo­ba­le Medi­zin­ge­rä­te­her­stel­ler eben­so zu Hau­se wie loka­le Innovatoren.“

Mit der Siche­rung des Stand­orts in Hal­lern­dorf schrei­tet die Pla­nung der Pro­duk­ti­ons­stät­te der LinaThe­ra GmbH vor­an. Die Anla­ge dient dazu, medi­zi­ni­sche Radio­nu­kli­de für die Krebs­the­ra­pie her­zu­stel­len. Die ziel­ge­rich­te­te Radio­nu­klid­the­ra­pie ist ein wich­ti­ger neu­er Bau­stein in der Behand­lung einer Rei­he von schwe­ren Krebs­er­kran­kun­gen und hat das Poten­ti­al, einer gro­ßen Anzahl von Pati­en­ten eine bes­se­re Dia­gno­se und Behand­lung zu bieten.

Neben dem Medi­cal Val­ley Forch­heim koope­riert LinaThe­ra mit dem Radio­phar­ma­zie­ent­wick­ler Nucli­di­um AG und dem Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Erlan­gen, um die Radio­nu­klid­the­ra­pie in der Regi­on aus­zu­bau­en und für Pati­en­ten in gro­ßem Maß­stab zugäng­lich zu machen. Die Part­ner haben gemein­sam mit dem Kli­ni­kum Bay­reuth eine För­de­rung der Ober­fran­ken-Stif­tung erhal­ten, um in einer Mach­bar­keits­stu­die zu unter­su­chen, wel­ches Poten­ti­al für die Pati­en­ten­ver­sor­gung und Fol­ge­an­sied­lun­gen in Ober­fran­ken durch den Aus­bau der Nukle­ar­me­di­zin besteht.