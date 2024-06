Schaust du noch oder wet­test du schon?

Die aktu­ell statt­fin­den­de Fuß­ball-Euro­pa­meis­ter­schaft ist eines der sport­li­chen High­lights des Jah­res 2024 in Deutsch­land. Zahl­rei­che Men­schen ver­fol­gen vor den pri­va­ten Fern­se­hern oder bei Public Vie­wings die bes­ten Teams aus ganz Euro­pa – auch im Land­kreis Bam­berg. Doch wäh­rend der Freu­de über ner­ven­auf­rei­ben­de Spie­le und sport­li­che Höchst­leis­tun­gen, darf nicht ver­ges­sen wer­den: Sport ist ein Mil­li­ar­den­ge­schäft – auch für die Anbie­ter von Sport­wet­ten. Glücks­spiel­sucht ist ein erns­tes Pro­blem, wie aktu­el­le Zah­len aus einer Pres­se­mit­tei­lung der Lan­des­stel­le Glück­spiel­sucht in Bay­ern (LSG) zei­gen. Allein die Anzahl der Men­schen mit einer Stö­rung durch Glücks­spiel (Glücks­spiel­sucht) wird in Deutsch­land auf rund 1,4 Mil­lio­nen geschätzt.

In Bay­ern bie­tet die LSG an 22 Stand­or­ten Fach­stel­len für Glücks­spiel­sucht an und hat über 50 wei­te­re Anlauf­stel­len im Kom­pe­tenz­netz­werk gelistet.

Auch in Bam­berg und Forch­heim gibt es eine Anlauf­stel­le für Men­schen, die Pro­ble­me mit über­mä­ßi­gem Glücks­spiel ent­wi­ckelt haben. „Wir bera­ten ziel­of­fen und bie­ten einen pro­fes­sio­nel­len Rah­men, um sich mit dem eige­nen Spiel­ver­hal­ten aus­ein­an­der­zu­set­zen. Bei Bedarf infor­mie­ren wir über Sofort­hil­fe­maß­nah­men im Umgang mit Glücks­spiel­sucht. Auch Ange­hö­ri­ge, die sich Sor­gen machen, kön­nen sich an uns wen­den und bekom­men Hil­fe. Zusätz­lich gibt es in Bam­berg seit vie­len Jah­ren eine Selbst­hil­fe­grup­pe, die sich in den Räu­men der Sucht­be­ra­tungs­stel­le trifft“, erklärt Feli­ci­tas Pau­ly, Sucht­be­ra­te­rin beim SkF e.V. Bamberg.

Sucht­be­ra­tung für Betrof­fe­ne und Ange­hö­ri­ge in Bamberg

SkF e.V. Bamberg

Fach­stel­le Glücks­spiel­sucht: Feli­ci­tas Pauly

Schwar­zen­berg­str. 8, 96050 Bamberg

Tel.: 0951–86 85 51

Mail: suchtberatung.​ba@​skf-​bamberg.​de

Home­page: http://​www​.skf​-bam​berg​.de

Sucht­be­ra­tung für Betrof­fe­ne und Ange­hö­ri­ge in Forchheim