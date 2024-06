So sieht die Vor­be­rei­tung der Dom­rei­ter aus

Mit einem durch­aus ambi­tio­nier­tem Pro­gramm star­tet der FC Ein­tracht Bam­berg am kom­men­den Mon­tag (24. Juni) in die neue Regio­nal­li­ga-Sai­son. Fünf Tage nach dem Trai­nings­auf­takt kommt es gleich zum High­light der Vor­be­rei­tung: Anläss­lich des 111-jäh­ri­gen Bestehens des TSV Hirschaid tre­ten die Dom­rei­ter im Reg­nitz­au-Sta­di­on gegen die Zweit­li­ga-Mann­schaft der SpVgg Greu­ther Fürth an (29. Juni, 15 Uhr). Einen Tag spä­ter (30.6.) tes­tet der FCE um 17 Uhr beim Kreis­li­gis­ten SV Dörfleins.

Danach star­tet das Team um Chef­trai­ner Jan Gern­lein sozu­sa­gen sei­ne Unter­fran­ken-Tour: Am Frei­tag, 5. Juli heißt der Geg­ner auf der Sport­an­la­ge in Kirch­aich VfR Aalen. Anpfiff gegen den Süd­west-Regio­nal­li­gis­ten ist um 18 Uhr. Eine Woche spä­ter am 12. Juli (18.30 Uhr) emp­fan­gen die Dom­rei­ter dann im tra­di­ti­ons­rei­chen Haß­fur­ter Sta­di­on an der Flut­brü­cke die U23 des Bun­des­li­ga-Abstei­gers SV Darm­stadt 98. Einen Tag spä­ter (13.7.) heißt der Geg­ner im letz­ten Test vor dem Run­den­start BSG Che­mie Leip­zig. Das Spiel gegen den Nord­ost-Regio­nal­li­gis­ten fin­det um 15 Uhr auf der Sport­an­la­ge der thü­rin­gi­schen Klein­stadt Bad Blan­ken­burg statt.

Im ers­ten Spiel der Regio­nal­li­ga Bay­ern emp­fängt der FC Ein­tracht im Fuchs-Park-Sta­di­on den Auf­stei­ger SpVgg Hankofen-Hai­ling. Die Begeg­nung fin­det aller Vor­aus­sicht nach am Sams­tag, 20. Juli statt. Die genaue Ter­mi­nie­rung steht noch aus. Am zwei­ten Spiel­tag kommt es zur Neu­auf­la­ge des Rele­ga­ti­ons-Duells gegen den TSV Buch­bach, dies­mal aller­dings aus­wärts. Und der ers­te Kra­cher steht dann am ers­ten August-Wochen­en­de an, wenn der FCE bei der SpVgg Bay­reuth zu Gast ist.