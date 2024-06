Wun­der­ba­re Nach­rich­ten von der Deut­schen Land­wirt­schafts-Gesell­schaft (DLG): Bei der dies­jäh­ri­gen Prü­fung der DLG wur­den zwei Wey­er­mann® Spi­ri­tuo­sen mit Gold aus­ge­zeich­net: der Wey­er­mann® Tri­ple Cask Edi­ti­on Sin­gle Malt Whis­ky und der Wey­er­mann® Blut­oran­gen­brand, gewon­nen durch Mazer­a­ti­on und Destillation.

Der Wey­er­mann® Tri­ple Cask Edi­ti­on Sin­gle Malt Whis­ky über­zeug­te die Jury durch sei­nen ein­zig­ar­ti­gen Geschmack und die beson­de­re Rei­fung in drei ver­schie­de­nen Fäs­sern. Der Wey­er­mann® Blut­oran­gen­brand bestach durch sei­ne inten­si­ve Fruch­tig­keit und die sorg­fäl­ti­ge Herstellungsweise.

„Es ist eine gro­ße Ehre, dass unse­re Pro­duk­te bei der DLG-Prü­fung so hoch bewer­tet wur­den. Die­se Prä­mie­run­gen sind eine Aner­ken­nung der kon­ti­nu­ier­li­chen Hin­ga­be und des Enga­ge­ments unse­res gesam­ten Teams. Wir sind stolz dar­auf, wei­ter­hin inno­va­ti­ve und qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Spi­ri­tuo­sen zu pro­du­zie­ren, die sowohl natio­nal als auch inter­na­tio­nal Aner­ken­nung fin­den.“ – so Wey­er­mann® Mas­ter Distil­ler Phil­ipp Schwarz.

Die DLG-Prü­fung gilt als eine der renom­mier­tes­ten Aus­zeich­nun­gen in der Lebens­mit­tel- und Geträn­ke­indus­trie und steht für höchs­te Qua­li­täts­stan­dards. Mit die­ser Dop­pel­aus­zeich­nung beweist die Wey­er­mann® Destil­le­rie ein­mal mehr ihre Spit­zen­po­si­ti­on als Her­stel­ler erle­se­ner Spirituosen.

Alle prä­mier­ten Wey­er­mann® Spi­ri­tuo­sen sind in unse­rem Shop Wey­er­mann® Living & Drin­king in der Bam­ber­ger Bren­ner­stra­ße und in unse­rem Online-Shop https://​shop​.wey​er​mann​.de/ erhältlich!